Bakan Kirişci "Sözleşmeli Besicilik Projesi" tanıtımında konuştu: (1)

ERZURUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sözleşmeli Besicilik Projesi'nin küçük ve orta ölçekli yetiştiriciler ile aile işletmelerini kapsayacağını belirterek, her yıl yenilenecek projelerin 5 yıl devam edeceğini söyledi.

Bakan Kirişci, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Besicilik Projesi" tanıtım toplantısına katıldı.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un bölgedeki öncü konumu nedeniyle projenin tanıtımını bu şehirde yapma kararı aldıklarını anlattı.

Sözleşmeli besicilik ile tarımda "yerli ve milli üretim" hamlesinde yeni bir aşama kaydettiklerini aktaran Kirişci, "Bu proje ile ‘alım garantisi’ ile maliyete göre fiyat politikasıyla üreticimize mutlak karlılık sunuyoruz. Üreticimizin geçmişte yaşadığı endişeler ve karamsarlıklar ortadan kalkmış olacak. Öncelikle, bu alanda uzmanlardan oluşan bir maliyet komisyonu kurulacak. İşletmelerin ölçek durumu ile bölgesel girdi fiyatlarına göre aylık maliyetler belirlenecek ve bu rakamlar kurum web sitesinde yayınlanacak." dedi.

Bakan Kirişci, projeyle besicilikte ara aktörlerin olmayacağını dile getirdi.

Projeyle alıcı ile satıcının doğrudan muhatap olacağını ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Burada hedef kitlemiz küçük ve orta ölçekli üreticilerimizdir. Elbette büyük işletmelerin de destekçisiyiz ama Türkiye'de işletmelerin yüzde 90'ı aile işletmeleridir. Asgari 5, azami 200 baş için sözleşme yapılacak. Sözleşmeler yıllık olacak, her yıl yenilenecek ve 5 yıl devam edecek. Besicimize teşvik primi vereceğiz. Sözleşmeli besicilik uygulamamızın önemli yanlarından biri de verime dayalı olarak vereceğimiz teşvik primleridir. 200 kilogram karkasın üzerine teşvik primi veriyoruz. 201-250 kilogram arası her kilogram için 2,5 lira, 251-300 kilogram arası her kilogram için 3,5 lira. 301-350 ve üzeri her kilogram arası için 5 lira verimlilik primi verilecek. Böylece hem her bir hayvandan en ideal parametrelerde et üretimini hedefliyoruz hem de emeğinizin karşılığını almanızı sağlıyoruz."

Kirişci, verimliliği artırmak suretiyle arz talep dengesine önemli katkı sunacaklarını vurguladı.

Söz konusu teşvik priminin uygulanma şekli hakkında bilgi veren Kirişci, "Türkiye şartlarında besiye alınmış karkasların ortalama ağırlığını 320 kilogram olarak kabul edersek, 300 kilogramın üzerinde teşvik primimiz 5 lira olduğuna göre, 100 başlık bir işletmede, işletme sahibine 7-8 aylık bir besi sonrası 100x320x5=160 bin lira teşvik verilecektir. Kilogram başına 5 lira da kar olarak hesaplarsak yaklaşık 320 bin lira gibi 7-8 aylık bir gelir söz konusudur. Bu da ülkemiz şartlarında iyi bir gelir olarak kabul edilebilir." ifadelerini kullandı.

- "Uzmanlarımız ihtiyaca göre mahallinde eğitim hizmeti verecek"

Bakan Kirişci, söz konusu çalışmayla hayvancılık yapan çiftçilerin kazanmalarını ve emeklerinin karşılığını almalarını istediklerini anlattı.

Her zaman "Siz üretin yeter" dediklerini anımsatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Siz gücünüzü, alın terinizi, akıl terinizi, üretime, daha verimli, daha kaliteli üretime yöneltin. Emeğinizin karşılığını almanız için çalışmak da bizden. Gerek Bakanlığımızın bürokratları ve gerekse akademisyen arkadaşlarımla gece-gündüz sizin emeğinizi daha iyi değerlendirecek, ülkemize katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Her zaman sizin yanınızdayız. Üretirken de satarken de sizin yanınızda olacağız. Bu projeyle çiftlik yönetimine de destek olacağız. Projemizin yönetim kademesindeki uzmanlarımız, besi periyodu boyunca en az bir defa çiftliği ziyaret edecek ve bir gözlem raporu hazırlayacak. Uzmanlarımız ihtiyaca göre mahallinde eğitim hizmeti de verecek."

Kirişci, projeyle üreticilerin planlı ve öngörülebilir biçimde hayvanlarını yetiştirmelerini sağlayacaklarını aktardı.

Besicilerin isterse Et ve Süt Kurumunun belirlediği fiyatlara etini satmayabileceğinin altını çizen Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu sözleşmelerle hiç kimseyi yetiştirdiği hayvanları bizim fiyatlarımıza mecbur bırakmıyoruz. Üreticilerimiz, besi sonunda kurum fiyatlarını piyasanın altında görmesi halinde sözleşmeden vazgeçme hakkına sahip olacak. Yani hiç kimse yetiştirdiği hayvanını istemediği fiyata satma zorunluluğu içinde bulunmayacak. Ancak sözleşmeden cayan üreticiler, teşvik primi alamayacak. Kesime yakın tarihlerde üreticinin ihtiyacı durumunda, kurum imkanları dahilinde avans da verilebilecek."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.