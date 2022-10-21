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Bakan Kirişci "Sözleşmeli Besicilik Projesi" tanıtımında konuştu: (2)

AA

Bakan Kirişci "Sözleşmeli Besicilik Projesi" tanıtımında konuştu: (2)

ERZURUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sözleşmeli Besicilik Projesi sayesinde hem üreticinin hem tüketicinin korunacağını ve besicilerin gelecek kaygısı yaşamayacağını bildirdi.

Bakan Kirişci, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Besicilik Projesi" tanıtım toplantısında, projeyle kırmızı ette fiyat istikrarı ve piyasa regülasyonunu sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Ülkede zaman zaman kırmızı etle ilgili gerçekle alakası olmayan yorumlar yapıldığını belirten Kirişci, "Bu sistemle Besi Kayıt Sistemi'ni oluşturacağız. Besi işletmelerinde mevcut hayvan sayıları ve kesim programları kayıt sistemi ile izlenecektir. Böylece Canlı Hayvan Stok Yönetimi yapmak da mümkün olacaktır. Et ve Süt Kurumu'muz, piyasa şartlarına göre erken kesim veya geç kesim primleri ile canlı stokunu yönetecektir." dedi.

Kirişci, Sözleşmeli Besicilik Projesi kapsamında besi periyodunun sonuna doğru Et ve Süt Kurumu imkanları ölçüsünde besicilere avans verileceğini dile getirdi.

Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu sistemle hem üreticimizi hem de tüketicimizi korumayı hedefliyoruz. Üreticilerimiz hayvanlarını yetiştirirken 'yarın ne olacak' diye endişe etmesinler, her türlü sorunlarında destek olalım istiyoruz. Amacımız, verime dayalı gerçekçi fiyat politikası ile hem üreticimizin hem de tüketicimizin memnuniyetini sağlamaktır. Sözleşmeli besiciliğin çok geniş anlamda faydalar sağlamasını bekliyoruz. Biliyorsunuz, yaşanan doğal afetlerin artması, mevsimlerdeki değişiklikler nedeniyle iklim değişikliği son yıllarda en çok konuşulan konuların başında geliyor. Bu projeyle, iklim değişikliğini etkileyen faktörleri de azaltmayı hedefliyoruz. Nasıl mı? Karbon salınımını azaltacak çiftlik operasyonlarına katkı yapacağız."

- Projenin Erzurum'da hayata geçirilmesinin önemi

Kirişci, sözleşmeli besicilik yapan üreticilerin örnek bir model oluşturacağına yürekten inandıklarını söyledi. Oluşturulan modelle rasyonel çiftlik yönetiminin ortaya çıkacağını belirten Kirişci, "Hayvansal gübrelerin, toprağın ihtiyaç duyduğu zamanda ve miktarda kompost şeklinde kullanılmasını sağlayacağız. Hayvan beslemede doğru rasyonlar hazırlamak suretiyle enterik metan emisyonunu azaltacağız. Alın ve akıl terini korumakta ne kadar kararlı olduğumuzun en yakın şahidisiniz." diye konuştu.

Erzurum'un toplam tarım alanının 1,2 milyon hektar olduğunu dile getiren Kirişci, bunun 880 bin hektarının çayır mera, 340 bin hektarının ise işlenen tarım arazisi olduğunu ifade etti.

İşlenen tarım arazilerinin yüzde 70'inin ise yem bitkileri ekilişi için kullanıldığını söyleyen Kirişci, şunları kaydetti:

"Erzurum'da yıllık ortalama 2 milyon ton kaliteli kaba yem üretilmektedir. Erzurum tarımında, hayvancılığında payı yüksek olan bir şehirdir. Erzurum, 2021 rakamlarıyla 860 bin büyükbaş hayvan mevcuduyla Türkiye'de ikinci, 970 bin ton süt üretimiyle üçüncü sıradadır. Hayvansal üretimde ham madde tedarikiyle ön plana çıkmaktadır. Ham maddelerin Erzurum'da işlenmesi durumunda kentin ekonomisinde önemli bir kaldıraç olma potansiyeli vardır. 70 yıl önce Erzurum'da Et ve Süt Kurumu, o zamanki adıyla Et ve Balık Kurumu, yatırımı ile nasıl hayvancılıkta yeni bir çığır açtıysa, yine Erzurum Sözleşmeli Besiciliği Projesi ile de ülke geneline yaygınlaşacak bir model üretime öncülük edeceğine inanıyorum. Sizin gayretleriniz, sizin çalışmalarınız ülkemizin tüm besicilerine yol gösterecek, örnek olacaktır."

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci ve protokol tarafından üreticilere sertifikaları verildi, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş ve çiftçiler katıldı.

Kirişci ve beraberindekiler, tanıtım toplantısının yapıldığı alanda Bakanlığa bağlı kurumlarca açılan stantları gezdi.

(Bitti)

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