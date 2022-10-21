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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısında konuştu: (1)

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısında konuştu: (1)

ERZURUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2021 yılı Buzağı Desteğinin 2. dönemi, ülke genelinde cuma günü yani bugün saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılmaya başlanacaktır. 486 bin 807 üreticiye 1 milyon 498 bin baş buzağı için 646 milyon 890 bin lira ödeme yapılacaktır." dedi.

Kirişci, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'nda, 2022 Tarımsal Desteklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 20 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Başka yerel yöneticilerin küçük ölçekli desteklerinin sanki bütün çiftçilere yapılmış gibi lanse edildiğini vurgulayan Kirişci, "Bazen bazı bilboardlarda görüyoruz, bir yerel yönetim bakıyorum verdiği desteği topluyorum çarpıyorum, bir kaç milyon bile etmiyor. Bakıyorum o desteği bir kaç milyonu geçmeyen desteği bütün çiftçilere veriyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Biz böyle bir şey yaptık ama o kadar reklam yapmıyoruz." dedi.

Buzağı desteklerinin bugün akşam 18.00'den itibaren ödenmeye başladığını aktaran Kirişci, şöyle konuştu:

"2021 yılı Buzağı Desteğinin 2. dönemi, ülke genelinde cuma günü yani bugün saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılmaya başlanacaktır. 486 bin 807 üreticiye 1 milyon 498 bin baş buzağı için 646 milyon 890 bin lira ödeme yapılacaktır. Allah hayırlı uğurlu eylesin. 1 milyar 381 milyon 499 bin 845 lira kırsal kalkınma desteklerimiz var ve bugün çiftçilerimizin hesabına yatacak. Bu kapsamda Erzurum ilimize, 30 bin 844 yetiştiriciye 244 bin 595 baş buzağı için 115 milyon 300 bin lira ödeme yapılacaktır."

Kirişci, Tarımda Dijitalleşme Çiftçi Kayıt Sistemi’nin (ÇKS) yapılan başvurular hakkında bilgi vererek, şöyle konuştu:

"ÇKS'ye e-Devlet üzerinden başvurular, bildiğiniz gibi 1 Ekim'de başladı. Bugüne kadar ÇKS'ye 269 bin 150 başvuru olmuş, 372 bin 254 belge indirilmiştir. Bu yılın sonunda 'Tarım Cepte' uygulamasını da hayata geçirmek istiyoruz. Orman varlığımızın daha etkili korunması ve her ağacımıza çip takılması konusunda da ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Sözleşmeli üretimle arz ve talep taraflarını buluşturacağız. Çiftçi ve alıcının hukukunu gözeten bir altyapı kuracağız. Sözleşmeli üretim, Gazi Meclisimizin gündemine gelecek. Sektörde örnek bir üretim modeli olan Sözleşmeli Besicilik Projesi'ni, yerli ve milli üretim ilkesi ile hayata geçiriyoruz. Bu önemli projemizin duyurusunu Erzurum'da yaptık."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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