Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısında konuştu: (2)

ERZURUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarımda Dijitalleşme Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) önemine ilişkin, üreticinin günlerini alan söz konusu işlemi iki dakikaya indirerek kolaylık sağladıklarını söyledi.

Kirişci, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'nda, tarımın dünyayı doyuran bir sanayi olduğunu söyledi.

Tarımda Dijitalleşme Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) uygulamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kirişçi, "Bunu yapmakla çiftçinin iki azanın imzasını alma ihtiyacı ve ziraat odasına gidip belge alma zorunluluğu ortadan kalktı. İl ve ilçe müdürlüklerimize gelip bizim normalde sahada olmasını arzu ettiğimiz bütün teknik ekibimiz ki bunların sayıları 15 bin civarında ve hepsi üniversite mezunu. 15 bin kişiyi evrak memuru yapmıştık. Bunlar memur olarak Bakanlığa girip emekli oluyorlardı. Bu kabul edilebilir bir şey değil." diye konuştu.

1 Ekim itibarıyla üreticilerin işlem gibi yoğunluktan kurtulduğuna dikkati çeken Kirişci, şöyle devam etti:

"Üreticinin günlerini alan bu işlemi biz iki dakikaya indirdik. Şuanda iki dakika üzerinden işlemini e-Devlet üzerinden yapıyor, parası cebinde kalıyor, çevreyi kirletmiyor ve her bakımdan son derece medeni ve çağdaş uygulama. Biz ziraat odalarının herhangi bir şekilde çiftçilere üyelikle ilgili aralarındaki o ilişkiye halel getirecek bir davranış asla sergilemiyoruz. Çiftçilerimizin ziraat odalarına üyeliği zorunludur, anayasal bir haktır ama ziraat odaları 'Benim çiftçiden alacağım var, bu alacaklarımı senin desteklemelerinden kes bana ver' deme hakkı yok. Bu olmaz, biz tahsildar ya da tahsilat memuru değiliz. Ziraat odaları bizim rakibimiz değil, destekçimiz ve paydaşımız."

Tarımda dijitalleşmeyi en geniş manada kullanmaları gerektiğini vurgulayan Kirişçi, "Biz 'Tarım Cebimde' uygulaması sayesinde üreticilerimizin hem neyi üreteceklerine önceden yönlendireceğiz hem de onlara bazı yükümlülükler ve sorumluluklar karşılıklı olarak üretimin doğru yapılması adına bunların hepsi bu sistemi de tesis etmiş olacağız." dedi.

1 Haziran 2006'da Tarım Sigortası Uygulaması'nı (TARSİM) gündeme getirdiklerini hatırlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Uygulamanın Türkiye ortalaması, çiftçi oranı bakımından yüzde 21,4, Erzurum'da ise yüzde 3. Bu çağdaş bir uygulama. Arabamıza zorunlu trafik sigortası yaptırıyoruz. Peki neden, Tarsim'den niye imtina ediyoruz? Biz kaldı ki Tarsim'de primin asgari yüzde 50'sini ödüyoruz. Bu devlet kalkıp yüzde 70-75'ini sigorta priminin ödüyor, asgari yüzde 50'sini ödüyor ama biz vatandaş olarak bundan imtina ediyoruz. Bu yüzde 3 Erzurum'a yakışmıyor. Bu uygulamanın yaygınlaşması için kapı kapı dolaşacaksınız. Biz Tarsim'i geliştiriyoruz. Şimdi hepimizin bir derdi var ve diyoruz ki 'Ya ben aslında bu kadarlık bir gelir bekliyordum. Bu tarımdaki bu faaliyet beni memnun etmiyor. Ondan dolayı kendimi başka işe kendimi verdim' diyor. Peki senin beklentin neydi? 100 dekarlık alandan varsayalım ki 100 bin lira bekliyordun. Tamam, biz sana Tarsim'in içinde gelir koruma poliçesi uyguluyoruz. Bununla üretici kendine eğer 100 bin liralık gelire odaklamışsa bu 100 bin liralık gelir başına bir şey gelirse sigorta şirketi bunu ödüyor. Bunun yüzde 60'ını da devlet olarak biz ödüyoruz. Buyurun bundan da yararlanalım."

Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumundan bahseden Kirişçi, "Bu gerçekten üretmek ve ürettiklerini katma değere ulaştırmak isteyen insanlara çok büyük bir imkan sunuyor. Dolayısıyla bu Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme için şimdi 3'üncü fazıl açılıyor. Tam 555 milyon avro Avrupa Birliğinden aldığımız kaynak var, bizim de milli bütçeden koyduğumuz kaynak var." diye konuştu.

Toplantı, konuşmaların ardından soru-cevaplarla son buldu.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş ve çiftçiler katıldı.

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