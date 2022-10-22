Genç milli karateciler, Konya'daki Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı, Konya'da 105 ülkenin katılımıyla düzenlenecek 12. Ümit, Genç, U21 Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak için çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor.

Kentte 35 günlük kamp dönemi geçiren milliler, şampiyona öncesi kondisyon, güç, teknik ve taktik çalışmalarıyla 26-30 Ekim tarihlerindeki şampiyonada madalya kovalayacak.

Daha önceki Avrupa Karate Şampiyonası'nda 12 madalya alarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan milliler, Konya'daki organizasyonda ise 39 sporcu ile başarılarını devam ettirmek istiyor.

Milli Takım Teknik Direktörü Ertan Tunç, AA muhabirine, Erzurum'a yüksek rakımı nedeniyle geldiklerini ve ara vermeden 35 gün boyuncu kamp yaptıklarını söyledi.

Kondisyon, güç teknik ve taktik çalışmalar yaptıklarını ve şampiyonaya hazır olduklarını belirten Tunç, "Bu şampiyonaya 105 ülke kayıt yaptırmıştı. Biz bu kategoride en son ikinci olmuştuk. Allah nasip ederse yine ilk üçte yer almak istiyoruz." dedi.

Sporcuların motivasyon konusunda hazır olduğunu ifade eden Tunç, "Hedefimiz kesinlikle birincilik çünkü hiçbir zaman ikinciliği hedefleyerek hazırlık yapmıyoruz ama bu sporda tatamiye çıktığın zaman sporcunun moral, motivasyonu önemli. Birincilik bakıyoruz, her şey orada belli olacak ama her türlü ilk üçün içinde yer alırız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kendi seyircileri önünde karşılaşmalara çıkacaklarını hatırlatan Tunç, "Ülkemizde olmasının avantajı olduğu kadar dezavantajı da var. Sporcunun ailesi, arkadaş ve hocaları gelecek. Sporcu o anda stres yapabiliyor. Avantaj kesinlikle var ama dezavantajı da göz ardı etmiyoruz. Biz bunu avantaja çevireceğiz. Daha önceki Avrupa Karate Şampiyonası'nda 12 madalya almış ve rekor kırmıştık. Bu rekoru henüz hiçbir Avrupa ülkesi kıramadı, biz de kıramadık. İnşallah bu şampiyonada rekoru kırarız ve 12 madalya ile kapatırız." değerlendirmesinde bulundu.





- Enes Özdemir: "Bu müsabakada tarih yazacağımızı düşünüyorum"

21 yaş altı kata dalında müsabakalara katılacak 20 yaşındaki Enes Özdemir de daha önceki şampiyonalarda birçok başarı kazandığını, hem A hem de B takımda yarıştığını belirterek, "Ocak ayından beri uzun ve yorucu bir sezondan çıktım. Güzel de başarılar elde ettim. Yılın son maçı. İnşallah şampiyonayı güzel şekilde kapatıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ben bu müsabakada tarih yazacağımızı düşünüyorum. İnşallah 2022'nin son maçında kendi evimizde İstiklal Marşımızı okutur bayrağımızı dalgalandırırız." diye konuştu.

Gençler kategorisinde mücadele edecek 17 yaşındaki milli sporcu Furkan Kaynar ise dünya şampiyonasında rekor kırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bir dünya şampiyonluğum var. Bu ikinci şampiyonam olacak ve bunu devam ettirmek istiyorum. Devam ettirebilirsem eğer benim için iyi olacak. Hem takım hem de bireysel olarak bu başarıyı yakalayabilirsek bizim açımızdan güzel olacak." ifadelerini kullandı.

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