Erzurum'da 3. Uluslararası Geleneksel Macera Off Road Oyunları öncesi kamp ateşi yakıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, çok sayıda ilden off-road tutkununun katılımıyla yarın düzenlenecek 3. Uluslararası Geleneksel Macera Off Road Oyunları öncesi kamp ateşi yakıldı.

Kentteki off-road kulüplerinin yanı sıra çeşitli illerden gelerek 4x4 araçlarıyla şehir turu atan off-road tutkunları, yarışların yapılacağı Palandöken Belediyesinin arkasındaki alanda çadır kurup müzik eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, AA muhabirine, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri Geleneksel Macera Off Road Oyunları için start verdiklerini söyledi.

Yarın off-road oyunlarının 09.00 itibarıyla başlayacağını anlatan Toptaş, "Engebeli yollarda kıyasıya mücadele olacak, il dışı ve yurt dışından gelen misafirlerle yarın doya doya gün geçireceğiz. Gelen misafirlerimiz çadırlarını kurmakla meşgul. Kamp ateşi yakarak misafirlerle dostluklarımızı pekiştiriyoruz. Yaklaşık 45 ilden katılım var, yarın daha yoğun bir katılım olacak." dedi.

Toptaş, adrenalin ve heyecanın zirvede olacağı etkinliğe herkesi davet etti.



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