Erzurum'da rögardan girip kablo hırsızlığı yapan 3 zanlı yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, farklı tarihlerde rögardan girdikleri kanallardan kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yakutiye ve Dadaşkent İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde 4 farklı tarihte Türk Telekom'a ait kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 73 bin lira değerinde olan kabloları çalan kişileri tespit etti.

Şüpheliler F.B, S.A. ve Y.Ç. olayda kullandıkları değerlendirilen araçla birlikte yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





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