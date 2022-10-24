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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oltu'ya içme suyu arıtma tesisi inşa ediliyor

AA

Oltu'ya içme suyu arıtma tesisi inşa ediliyor

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesince Oltu ilçesine 105 milyon lira maliyetle kentin en büyük ikinci içme suyu arıtma tesisi yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin, Oltu ilçesindeki içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 9 yılda 338 kilometre içme suyu, 105 kilometre de kanalizasyon hattı yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçeye 19 yeni içme suyu deposu ve 16 içme suyu deposunun onarımı ile 26 foseptik inşa etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu'ya kentin ikinci büyük içme suyu arıtma tesisini inşa ettiklerini belirtti.

Ekiplerin, kentin 500 noktasında aynı anda vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Sekmen, "Alt ve üstyapı, asfalt, yol yapım ve bakım, çevre, peyzaj, ulaşım, prestij cadde, imam ve taziye evi, gölet, sulama ve içme suyu tesisleri başta olmak üzere Oltulu kardeşlerimize de hizmetlerin en güzelini sunmaya çalışıyoruz. İlçemizde su alanında Erzurum'un ikinci büyük içme suyu arıtma tesisini hemşehrilerimizin emrine sunacağız. 105 milyon lira maliyetli bu önemli yatırımın yapımı sürüyor. Ayrıca gelecek yıl için belirlediğimiz bir hedef var. 2023'te asfaltsız mahalle kalmayacak. İnşallah Oltu'muzda da 2023'te asfaltsız mahalle kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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