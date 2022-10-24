Erzurum'a 16 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'a 16 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruluyor

AA

Erzurum'a 16 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruluyor

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte 16 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralinin (GES) yapımının sürdüğünü bildirdi.

Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük kamu yatırımlarından biri olan GES projesini Erzurum'da hayata geçirmek için çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Daha önce hayata geçirilen 6 megavatlık GES'e yenilerini eklediklerini aktaran Sekmen, "16 megavat kapasiteli yeni santrallerimizin yapımı sürüyor. Şehrimize katma değer katacak bu projemizle çevre dostu, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı daha da artıracağız." ifadesini kullandı.

Ocak, Ilıca ve Yerlisu mahallelerinde yapımı devam santralin saha düzenlemesi, reglaj ve çit çalışmasının tamamlandığına işaret eden Sekmen, çelik çakma ve 13 kilometre mesafe hava enerji nakil hattı yapım işinin de sürdüğünü kaydetti.

Sahaya ilk panel sevkiyatının da yapıldığını belirten Sekmen, "2023'te bitirilecek olan projemiz sayesinde Erzurum Su Kanalizasyon İdaremizin, Büyükşehir Belediyemiz ve iştiraklerimizin tükettiği elektrik enerjisi bu tesislerden karşılanacak. Fizibilite raporlarına baktığımızda tesisimiz inşallah kendini 4,5 yılda amorti edecek ve en az 25 yıl belediyemiz elektrik zammından etkilenmeyecek. Ayrıca ürettiğimiz enerji sayesinde tamamen çevre dostu, temiz ve yenilenebilir enerji kaynağına sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltu'ya içme suyu arıtma tesisi inşa ediliyor
YEREL HABERLER Oltu'ya içme suyu arıtma tesisi inşa ediliyor
Belletmenin `cinsel istismar´ ve `işkence´ davalarına birleştirme kararı
YEREL HABERLER Belletmenin `cinsel istismar´ ve `işkence´ davalarına ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'un dağlarında sonbahar renkleri yaşanıyor
YEREL HABERLER Erzurum'un dağlarında sonbahar renkleri yaşanıyor
(Görüntülü)RÖGAR KAPAĞINI GÖTÜRÜRKEN POLİSE YAKALANDI &#039;LAZIMDI? DEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)RÖGAR KAPAĞINI GÖTÜRÜRKEN POLİSE YAKALANDI ...
Rögar kapağını götürürken polise yakalandı 'lazımdı´ dedi
YEREL HABERLER Rögar kapağını götürürken polise yakalandı 'lazımdı´ ...
Erzurum'da rögardan girip kablo hırsızlığı yapan 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da rögardan girip kablo hırsızlığı yapan 3 ...
(Görüntülü)ERZURUM&#039;DA OFF-ROAD HEYECANI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ERZURUM'DA OFF-ROAD HEYECANI
Erzurum'da Off-Road heyecanı
YEREL HABERLER Erzurum'da Off-Road heyecanı
Erzurum'da 3. Uluslararası Geleneksel Macera Offroad Oyunları yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da 3. Uluslararası Geleneksel Macera Offroad ...
Erzurum'da 3. Uluslararası Geleneksel Macera Off Road Oyunları öncesi kamp ateşi yakıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da 3. Uluslararası Geleneksel Macera Off Road ...
Erzurum'da yaralı ve bitkin bulunan kızıl şahin ile kara çaylak tedaviye alındı
YEREL HABERLER Erzurum'da yaralı ve bitkin bulunan kızıl şahin ile ...
Genç milli karateciler, Konya'daki Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Genç milli karateciler, Konya'daki Dünya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.