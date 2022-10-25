Erzurum'da eli kanlı PKK'nın katlettiği 33 Yavi şehidi anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da eli kanlı PKK'nın katlettiği 33 Yavi şehidi anıldı

AA

Erzurum'da eli kanlı PKK'nın katlettiği 33 Yavi şehidi anıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 29 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i çocuk 33 sivil vatandaş, törenle anıldı.

Çat Kaymakamlığınca Yavi Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve saygı atışıyla başladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, programda yaptığı konuşmada, o yıllarda terör örgütünün katliamlarının yoğun olduğunu söyledi.

Devletin, bütün gücünü ve imkanını terörle mücadelede kullandığını bildiren Memiş, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, kahraman güvenlik güçleri ve milletin sayesinde terör örgütünün bitme aşamasına geldiğini ifade etti.

Memiş, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, sivil, asker herkesin terörle mücadele ettiğini anlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 1970’li yıllarda Ermeni çetesi Asala'nın yurt dışında birçok elçiyi şehit ettiğini anlatarak, "Baktılar ki bu, Türk insanını çok rahatsız ediyor. Bu sefer kurdukları maşa terör örgütü PKK ile bu işleri yapmaya başladılar, yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerimizi şehit etmeye başladılar, vatandaşlarımızı katlettiler. İşte Yavi olayı da böyle bir olayın neticesinde vuku buldu." dedi.

Sekmen, benzer oyunların devam ettiğine, ülkenin etrafının ateş çemberi olduğuna işaret ederek, "Güçlü olmalıyız ve ülkemizi her şeyiyle geliştirmek zorundayız ki oyuna gelmeyelim. Gençlerimize bugünleri hatırlatmamızda fayda var. Bilmeliler ki su uyur, düşman uyumaz." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua ettiği, katılımcıların mezarlara karanfil bıraktığı programda, şehitlerin yakınları hüzünlü anlar yaşadı.

Törene İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, AK Partİ İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN GAZİ KIZI AĞLATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN GAZİ KIZI AĞLATTI
PKK'nın Yavi'de 29 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
YEREL HABERLER PKK'nın Yavi'de 29 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
15 Temmuz şehidinin gazi kızı ağlattı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin gazi kızı ağlattı
(Görüntülü) ERZURUM&#039;DA MENFEZE TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZURUM'DA MENFEZE TUZAKLANAN ...
Erzurum'da menfeze tuzaklanan patlayıcı imha edildi
YEREL HABERLER Erzurum'da menfeze tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Erzurum'da yıllar önce teröristlerce yol kenarına döşenen patlayıcı imha edildi
YEREL HABERLER Erzurum'da yıllar önce teröristlerce yol kenarına ...
Erzurum'a 16 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruluyor
YEREL HABERLER Erzurum'a 16 megavatlık güneş enerjisi santrali ...
Oltu'ya içme suyu arıtma tesisi inşa ediliyor
YEREL HABERLER Oltu'ya içme suyu arıtma tesisi inşa ediliyor
Belletmenin `cinsel istismar´ ve `işkence´ davalarına birleştirme kararı
YEREL HABERLER Belletmenin `cinsel istismar´ ve `işkence´ davalarına ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'un dağlarında sonbahar renkleri yaşanıyor
YEREL HABERLER Erzurum'un dağlarında sonbahar renkleri yaşanıyor
(Görüntülü)RÖGAR KAPAĞINI GÖTÜRÜRKEN POLİSE YAKALANDI &#039;LAZIMDI? DEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)RÖGAR KAPAĞINI GÖTÜRÜRKEN POLİSE YAKALANDI ...
Rögar kapağını götürürken polise yakalandı 'lazımdı´ dedi
YEREL HABERLER Rögar kapağını götürürken polise yakalandı 'lazımdı´ ...
Erzurum'da rögardan girip kablo hırsızlığı yapan 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da rögardan girip kablo hırsızlığı yapan 3 ...
(Görüntülü)ERZURUM&#039;DA OFF-ROAD HEYECANI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ERZURUM'DA OFF-ROAD HEYECANI
Erzurum'da Off-Road heyecanı
YEREL HABERLER Erzurum'da Off-Road heyecanı
Erzurum'da 3. Uluslararası Geleneksel Macera Offroad Oyunları yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da 3. Uluslararası Geleneksel Macera Offroad ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.