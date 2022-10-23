Erzurum'da rögardan girip kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da rögardan girip kablo hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dadaşkent Polis Merkezi Amirliği ekiplerince Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde 4 farklı tarihte Türk Telekom'a ait kabloların çalınması üzerine yapılan çalışmalarda yakalanan F.B, S.A. ve Y.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edilen 3 zanlı, savcılıkça ifadeleri alınarak tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılar tutuklandı.



Rögardan girip kestikleri 73 bin lira değerindeki kabloları çalan bu kişilerden F.B'nin eski Türk Telekom çalışanı olduğu belirtildi.

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