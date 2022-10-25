Erzurum'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde, tartıştığı eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Alagöz Mahallesi'nde yaşayan E.S. (45), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Yasemin S'ye (38) tabancayla ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yasemin S, komşularınca hastaneye götürülürken yolda sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.S. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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