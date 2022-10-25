Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 130 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 125,00 135,00 130,00 HTS Et küçükbaş Kg 86,00 86,00 86,00 HTS Kaşar peyniri Kg 110,00 120,00 114,17 HTS Yağlı peynir Kg 66,00 70,00 66,76 HTS Tereyağı Kg 80,00 130,00 107,78 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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