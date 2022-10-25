Erzurum'da "İlk Evim-İlk İşyerim Projesi" kapsamında 158 konutun temeli atıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "İlk Evim-İlk İşyerim Projesi" kapsamında 158 konut için temel atma töreni yapıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı Hınıs ilçesindeki törende, konutların temeline ilk harç döküldü.

Vali Okay Memiş, tören sonrası gazetecilere, halkın proje kapsamındaki konut ve iş yerlerine büyük bir teveccüh gösterdiğini söyledi.

Hınıs'ta temeli atılan 158 konut ve 4 iş yeri için 2 bin kişinin başvuru yaptığını belirten Memiş, "Aynı proje kapsamında bugün aynı zamanda birinci etap kısmında 3 bin konut ve iş yerinin de temeli atılmış oldu. Son 15-20 yılda TOKİ Erzurum'da 14 bin konutun yapımını tamamladı. Bir kısmı da devam ediyor. Başvuruların çok olması halkın devletine olan güvenini bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sonrası aynı gün 500 konutun daha temelinin atılacağını anlattı.





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