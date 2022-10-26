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Erzurum'da saklama kabındaki uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

AA

Erzurum'da saklama kabındaki uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, araçtaki saklama kabına konulan 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu suçlarını önlemeye ve suça karışanları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bu çerçevedeki ortak çalışması sonucu Erzurum-Erzincan kara yolunda durumundan şüphelenilen bir otomobilde arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği desteğindeki aramada, aracın içindeki paspasın altına konulan saklama kabında 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki öğretmen N.Y. ile Y.K. gözaltına alındı.

Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edilen zanlılardan Y.K. tutuklandı, N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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