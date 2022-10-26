Erzurum'da saklama kabındaki uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, araçtaki saklama kabına konulan 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu suçlarını önlemeye ve suça karışanları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bu çerçevedeki ortak çalışması sonucu Erzurum-Erzincan kara yolunda durumundan şüphelenilen bir otomobilde arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği desteğindeki aramada, aracın içindeki paspasın altına konulan saklama kabında 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki öğretmen N.Y. ile Y.K. gözaltına alındı.

Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edilen zanlılardan Y.K. tutuklandı, N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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