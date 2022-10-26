KUDAKA'nın "Erzurum İl Çalıştayı" düzenlendi

ERZURUM (AA) - Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından “2024-2028 Bölge Planı” hazırlık çalışmaları kapsamında “Erzurum İl Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) Konferans Salonu'ndaki çalıştayın açılışında konuşan KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, maddi refah ve yüksek yaşam standartları sunma, bu standartların ülkenin geneline yayılmasını sağlamanın demokratik ülkeler için son derece önemli hedefler olduğunu söyledi.

Bölge planlarının yerel düzeyde kalkınmaya yön verme hedefine ve niteliğine sahip strateji belgeleri olduğunu vurgulayan Güven, "Ulusal politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirleyen bölge planlarının hazırlanması görevi kuruluş kanunlarıyla birlikte bölge kalkınma ajanslarına verilmiştir." dedi.

Güven, ajansın kuruluş kanunundan aldığı yetkiye dayanarak 2013-2023 yıllarını kapsayan bölge planının uygulama tecrübesiyle, 2024-2028 yıllarını kapsayacak olan bölge planı çalışmalarına da devem ettiklerini aktardı.

KUDAKA'nın 2009 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini anımsatan Güven, şunları kaydetti:

"Biz bu çalışmaları yürütürken doğal olarak bölgemizdeki paydaşların görüşlerini, önerilerini yaptığımız çalışmanın içerisinde yer vermek durumundayız. Bunun için çeşitli vesilelerle sizlerle bir araya geliyoruz. Bugünde böyle kalabalık bir grupla bir araya geldik ki sizlerin görüşlerini yapacağımız planları en iyi şekilde yansıtalım. Ve sizlerin önerilerini yazılı hale dönüştürelim. Bu yönüyle sunacağınız katkılar son derece önemli ve kıymetlidir. Özellikle Erzurum'da çok büyük potansiyele sahip turizm, yöresel ürünler, doğal kaynaklar, sağlık sektöründe sahip olduğumuz alt ve üstyapı nedeniyle avantajlarımız ve daha birçok alanda sahip olduğumuz avantajlarımız var. Biz bu avantajları 'Nasıl ekonomik değere dönüştürürüz'ün cevabını arıyoruz. Bunun yanı sıra bölgemizde yaşanılan sosyal sorunlarda var. Özellikle kırsalda. 20 ilçeden oluşuyoruz. sosyal sorunların çözümü noktasında ne tür önerileriniz var, veya bizim şuana kadar radarımıza henüz takılmamış olan ama sizlerin aracılığıyla tespit edebileceğimiz sorunlar vardır. Bunları öğrenme, karşılıklı görüş alışverişi yapma bağlamında bu tip toplantıları son derece önemsiyoruz."

Kamu kurumları, özel sektör ve STK temsilcilerinden birer yetkilinin katıldığı çalıştay, mevcut durum analizi ve bölge planı çalışmaları bilgilendirme, vizyon ve stratejik hedef belirleme anketi, stratejik hedef, tedbir ve proje önerilerinin ardından sona erdi.

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