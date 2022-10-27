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Öğretmen çift, 23 haftalık doğan bebeklerini 144 gün sonra kucakladı

AA

Öğretmen çift, 23 haftalık doğan bebeklerini 144 gün sonra kucakladı

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurumlu öğretmen çift, 23 haftalık doğan, organları gelişmediği için hayati tehlikesi olan bebeklerini, yoğun bakım tedavisinin ardından 144 gün sonra kucakladı.

3 yıllık evli öğretmen Merve ve Sebahattin Ergün'ün ilk çocukları yaklaşık 5 ay önce 23 haftalıkken özel bir hastanede dünyaya geldi.

Organları gelişmeyen, kalp ve solunum yetmezliğiyle 540 gram olarak Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Dr. İpek Kocaoğlu ve ekibince tedaviye alındı.

Burada solunum cihazına bağlanan bebeğe, akciğer gelişimi için tedavi uygulandı ve damardan beslenmesi sağlandı.

Tedaviye olumlu yanıt veren ve organları gelişerek solunum cihazından ayrılan bebek, yoğun bakımda yaklaşık 144 gün süren yaşam mücadelesini kazandı.

Öğretmen çift, 540 gram olarak doğan, "Burak" adını verdikleri evlatlarını, 3 kilo 200 gram olarak kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Çok iyi bir savaşçıydı"

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kocaoğlu, AA muhabirine, çok mutlu ve gururlu bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

Erken doğumdan dolayı bebeğin yaşama şansının az olduğunu ifade eden Kocaoğlu, "Ekipçe özenle bebeği takip ettik, yaşama tutunmak için bebeğin de çabası vardı ve çok iyi bir savaşçıydı. Tedaviler sonrası solunum cihazı ve oksijenden ayrıldı, anne sütüyle beslendi. Sağlıkla taburcu ediyoruz." dedi.

- "Bu şekilde doğup yaşayan çok az bebek var"

Tedaviler sonrası ağızdan beslenmeye başlayan bebeğin kilo alımının güzel gittiğini belirten Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Bebek yoğun bakımda 144 gün mücadele verdi, akciğerleri gelişmediği için tedavi uyguladık. Damardan beslenip tedavi aldı. Sonra sonda ile beslenerek diğer tedavilerini kesip akciğeri geliştiği için solunum cihazından ayırdık. 540 gram gelmişti şimdi 3 kilo 200 gram. Bizim için gerçekten mucize bebek, yaşama şansı çok az olduğu için üstüne titredik. Bu şekilde hiçbir organı gelişmeden doğup yaşayan çok az bebek var."

- "Bu bebekler, prematüre değil, immatür"

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Hasan Kahveci de 2007 yılından beri birimlerinde 23 haftalık doğup yaşayan bebeğin olmadığına işaret etti.

Bebeğin yaşamasında yoğun bakım imkanları ve hizmet kalitesinin etkili olduğunu aktaran Kahveci, "Erzurum'daki devlet hastanelerinde 23 haftalık doğup yaşayan ilk bebek, bizim için mucize sayılan bebek, sıkıntısız taburcu ediyoruz. Bu bebekler, prematüre değil yani gözü, beyni, akciğeri gibi organları gelişmemiş ileri derece immatür. Bunlara insanüstü, aşırı emek gerekir." diye konuştu.

Anne Merve Ergün de doğum sonrası çok üzüldüğünü ve zor bir süreç geçirdiğini anlattı.

Bu süreçte umudu kaybetmediklerini söyleyen Ergün, "Bebeğimizi eve götürüyoruz, çok şükür evladımıza kavuştuk. Çok mutluyum, süreç çok uzun ve zor geçti. İpek hocamıza ve çalışanlara teşekkür ederim, çok ilgilendi ve emek verdiler. İlk başta doktorlar umut vermiyordu ama sonunda ilk bebeğimizi kucağımıza aldık, çok duyguluyum." ifadelerini kullandı.

Baba Sebahattin Ergün ise Dr. İpek Kocaoğlu ve sağlıkçılara dua ettiklerini belirterek, "Onların ve devletin bu güzel hastanesi sayesinde çocuğumuzu sağ salim elimize aldık." dedi.


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