Erzurum'da "Öğrencilerin Matematik Becerilerinin Geliştirilmesi Çalıştayı" düzenlendi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, öğrencilerin akademik gelişmelerinin desteklenmesi amacıyla "Öğrencilerin Matematik Becerilerinin Geliştirilmesi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi iş birliğinde üniversitenin Ata Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, kentte görev yapan 80 matematik öğretmeni bir araya geldi.

Açılış konuşmalarının ardından gruplara ayrılan öğretmenler, öğrencilerin akademik gelişmelerinin desteklenmesi ve merkezi sınavlardaki başarılarının artırılması konularında fikir alışverişinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının tüm Türkiye'de "Matematik Seferberliği" adı altında bir çalışma başlattığını söyledi.

Öğrencilere matematiği sevdirmek, bu dersi daha kolaylaştırmak ve matematik okur yazarlığı konusunda katkı sağlamak amacıyla çalışmalara başladıklarını belirten Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Çalıştayı başlatmadan evvel ilçelerimizde çalıştayın alt yapısını oluşturduk. Tüm matematik öğretmenlerinden sahayla alakalı sorunları, problemleri tespit etik. Yapmış olduğumuz bir yazılımla Erzurum'daki tüm matematik öğretmenlerimizden bir anket çalışması yaparak sorunlarını, problemlerini ve taleplerini iletmelerini istedik. Onların analizi yapıldıktan sonra da konu başlıkları belirlendi. Öğrencilerimize matematiği nasıl sevdiririz, ilimizde matematik konusunda akademik başarıyı nasıl artırırız gibi sorulara çalıştayda cevap arayacağız."

Öğretmenlerin çalıştaya sağlayacağı katkı ile matematik eğitimi konusunda akademik başarıyı daha üst seviyeye çıkaracaklarını dile getiren Kaygusuz, çalıştayın düzenlenme amacını şu sözlerle aktardı:



"Bu çalıştay ile Erzurum'daki matematik öğretmenleri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra yine farklı okullarda uygulanan iyi uygulama örneklerini kent geneline yaygınlaştırmayı, okullarımızdaki tüm kademelerde bulunan matematik okur yazarlığını geliştirmeyi, probleme dayalı sorun çözme yaklaşımını matematik öğretmenleri arasında yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca yeni nesil soru hazırlama ve soru çözmeyle alakalı farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz."

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Şimşek de üniversite olarak akademik bilgileri toplumun hizmetine sunma misyonları olduğunun altını çizerek, "Önce ilimizin, sonra ülkemizin eğitimsel alanına katkı sağlamak için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz." dedi.

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