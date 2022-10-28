Soğuk iklime sahip Erzurum'da tarımsal üretim destek ve teşviklerle artıyor

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Kış mevsiminin uzun sürdüğü Erzurum'da, devletin sağladığı teşvik ve desteklerle tarımsal üretim artıyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, sektörle ilgilenen kurum ve kuruluşların desteğinde, kentte ekilmedik arazi kalmaması için çalışma yürütülüyor.

Yaklaşık 4 milyon 800 bin dekar tarım arazisine sahip şehirde, geçen yıl yaklaşık 160 bin ton civarında gerçekleşen hububat rekoltesi çiftçilere sağlanan sertifikalı tohum, finans ve eğitim destekleriyle bu yıl 420 bin tona çıktı.

Son 20 yılda 11,8 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım sağlanan kentten bu alanda yapılan ihracat ise yaklaşık 7 kat artarak 740 bin dolardan geçen yıl 5 milyon dolara yükseldi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'un, hayvancılık potansiyeli ve arazi varlığıyla önemli bir bitkisel üretim merkezi olduğunu söyledi.



Kentte yaklaşık 4 milyon 800 bin dekar tarım arazisi olduğunu belirten Akar, "Bunun yaklaşık 1 milyon 500 bin dekarında hububat üretiliyor. Bunun yanında hayvancılık potansiyeline bağlı olarak 1 milyon dekar civarında yem bitkisi üretimimiz var." dedi.

Akar, endüstri bitkilerinden ayçiçeği, patates ve şekerpancarı gibi ürünlerde de yoğun üretim yapıldığına işaret ederek, geçmiş yıllardan itibaren özellikle atıl tarım arazilerini değerlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

"Kentte ekilmedik arazi bırakmama" hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Akar, şöyle devam etti:

"Başta buğday, yem bitkisi, ayçiçeği tohumu desteği, patates ve buna benzer birçok üründe tohumluk desteğimiz de oldu. Bu projelerimiz her yıl daha da artarak devam ediyor. Geçen yıl yaklaşık 160 bin ton civarında olan hububat üretimimiz bu yıl 420 bin ton civarında, yani katladı. Geçen yıl tabii kuraklık afeti vardı ama yine de bu yıl iklim şartlarının iyi gitmesi hasebiyle verimde yüzde 150 artış olduğunu ifade edebilirim."

- "Tarımsal üretim değerimiz 11,5 milyar lira"

Akar, yem bitkilerinde de durumun aynı olduğunu belirterek, "Endüstri bitkilerinde, ayçiçeğinde, patateste de birim alandan çok daha fazla verim aldığımızı özellikle ifade etmek isterim. Şu anda tarımsal üretim değerimiz 11,5 milyar lira. Yani Erzurum çiftçisi geçen yıl yaklaşık 11,5 milyar liralık bir üretim yaptı. Tabii bu yıl katlanacağını, 13-14 milyar lira olacağını düşünüyorum. Çünkü bu sene çok şükür verimimiz çok iyi." diye konuştu.

Akar, kentteki tarım alanlarında da genişleme olduğunu, birim alandan daha fazla verim almayı amaçladıklarını söyledi.

Çiftçilere sağlanan desteklere değinen Akar, şunları kaydetti:

"Özellikle yaptığımız eğitimler, kullanılan tohum çeşitleri ve sertifikalı tohumlarla, Erzurumlu çiftçimize diğer desteklerin yanında yaklaşık 400 milyon lira destek veriyoruz. Tüm bunların tabii ki katkıları oldu. Geçmiş yıllarda 150-200 kilogram olan dekara hububat verimimiz özellikle buğdayda şu anda ortalama 360 kilogram. Yani bu neredeyse bir o kadar tarım arazisi eklemek demek. Bizim çiftçimiz en zor şartlarda en iyi üretimi yapan çiftçiler. Türkiye'nin tarımsal üretim potansiyeli dünyada 31. sırada ancak şu anda Türkiye ürettiği tarımsal ürünlerle dünyada ilk 10 içinde. Avrupa'da ise birinci sırada. Yani 'Türk çiftçisi en zor şartlarda en iyi üretimi yapan çiftçidir' diyebiliriz."

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