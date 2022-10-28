Doğu Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'daki 5 ilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Okay Memiş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Berat Acar, gaziler, askeri erkan, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, Vali Hüseyin Öner, Garnizon Komutan Vekili Albay Veli Altınay, Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer ilgililer, gaziler ve şehit aileleri hazır bulundu.

Vali Öner, törene katılanlarla bir süre sohbet etti.

- Erzincan

Erzincan'da ise belediye hizmet binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Kasa, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

- Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Vali Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, kent protokolü, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

- Kars

Kars'ta da Hükümet Konağı önündeki törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programa, çeşitli kurumların yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra öğrenci ve vatandaşlar katıldı.







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