Erzurum'da eşini silahla yaralayan uzman çavuş tutuklandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da tartıştığı eşini silahla ağır yaralayan uzman çavuş tutuklandı.

Aşkale ilçesinde boşanma aşamasındaki güvenlik görevlisi eşi G.H'yi silahla yaralayan uzman çavuş M.H. (28), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden G.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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