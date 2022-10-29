Erzurum'da gönüllülerden TOGG'un açılışına koreografili kutlama

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da gençlik merkezi gönüllüleri, yerli otomobil TOGG'un fabrikasının açılışı nedeniyle TOGG koreografisi yaptı.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yerli otomobil TOGG'un açılışı nedeniyle bir araya geldi.



Gençlik merkezi üyeleri, art arda sıralanarak TOGG yazısını oluşturdu.

Oluşturulan koreografi, dron ile görüntülendi.

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