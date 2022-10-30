Erzurum'da freni boşalan tır 3 araca çarptı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ilçesinde, ikinci el otomobil taşıyan tırın 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yasin Ağaç'ın kullandığı 33 BTP 23 plakalı tır, Tortum ilçesi çıkışında freninin boşalması sonucu ışıklarda bekleyen Çoşkun U. yönetimindeki 27 BU 214 plakalı otomobil ile Hamit Ertaş idaresindeki 25 DD 358 plakalı pikaba ve park halindeki 25 NA 473 plakalı araca çaptıktan sonra duvara vurarak durabildi.

Kazada yaralanan Ağaç ile Ertaş, Tortum Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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