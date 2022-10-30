Erzurum'da "Sonbahar Gençlik Festivali" yapıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisince "Sonbahar Gençlik Festivali" düzenlendi.

Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Millet Bahçesi'nde bir araya gelen gençler, masa ve kort tenisi, akıl ve zeka oyunları, penaltı atışları, halat çekme, ip atlama, deniz bisikleti ve Geleneksel Türk Oyunları gibi çok sayıdaki oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.

Gün boyu devam edecek festivalde gençler, canlı müzik eşliğinde arkadaşlarıyla halay çekti. Kimi aileler de çocuklarıyla festivale katılarak, gençlere destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi görevlilerinden Kübra Terzi, AA muhabirine, gençlik meclisi olarak sportif, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kente yeni gelen üniversiteli gençlerin daha iyi adapte olabilmeleri için festival düzenlediklerini aktaran Terzi, bu festivali devam ettirmek istediklerini vurguladı.

Etkinliğe katılan gençlerden 23 yaşındaki Muhammet Enes Tunçer de Erzurum'un ve şehirdeki gençlerin, bu tarz etkinliklere ihtiyacının olduğunu belirterek, eğlenceli ve güzel zaman geçirdiklerini dile getirdi.

Sümeyye Degen ise her yaş grubundan festivale katılanların doyasıya eğlendiğini kaydederek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

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