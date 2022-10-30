Erzurum'da çocuklar için "Survivor Macera Parkı" açıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Palandöken Belediyesi tarafından yapılan ve çocukların fiziki gelişimlerine katkı sağlayacak "Survivor Macera Parkı" açıldı.

İlçeye bağlı Müftü Solakzade Mahallesi'nde bulunan ve içinde ahşap survivor parkuru, metal parkur, trambol, ışıklı yarış aleti, halat salıncağı, ahşap teleferik, ipli tırmanma kulesi ve bisiklet yolu bulunan park, törenle hizmete girdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yaparsa en iyisini yapacağını söyledi.

Kentteki yatırımlardan bahseden ve hizmetlerin devam ettiğini anlatan Sekmen, "Türkiye'nin en ucuz suyunu biz veriyoruz. Herkes suya zam yaparken biz yüzde 25 indirim yaptık. İstanbul ve Ankara'da 3,5 lira olan halk ekmeği 2,25'e indireceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Diğerlerini görüyorsunuz, 'belediyelerde yapacağız' dediler, bırakın ucuzlatmayı üzerine 3-4 kat bindirdiler. Bunlardan hayır gelmez, yapacaksak biz yapacağız. Önümüzde seçim var, sayın Cumhurbaşkanımıza silme oy istiyoruz." diye konuştu.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar ise çocukların ve gençlerin gönlünce eğlenecekleri parkın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Geleceğin teminatı çocukların üzerlerinde ilgiyle durduklarını aktaran Sunar, şunları kaydetti:

"Teknoloji, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi bir çok alanda gençlerimize ve çocuklarımıza ciddi imkan sağlıyoruz. 100'ü aşkın alanda açtığımız kurslarda gençlerimizin buralarda hem hobilerini tatmin ediyor hem de meslek edinmelerine vesile oluyoruz. Sosyal belediyecilik alanında AK Belediyecilik modeli olan gönül belediyeciliği anlayışıyla verdiğimiz bu hizmetlere gençlerimiz aldıkları eğitim doğrultusunda eserler ortaya koyarak destek veriyorlar. Onlarca gencin üniversite hayalini açtığımız kurslarla gerçeğe dönüştürdük, yüzlerce gencimize istihdam vesilesi olmaya da gayret gösterdik. Bu açtığımız parkla çocuklarımızın yeteneklerinin keşfine imkan sağlayarak liderlik, yardımlaşma ve iletişim becerilerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan parkta, öğrenciler doyasıya eğlendi.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Palandöken İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar, çocuklar ve aileleri katıldı.

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