Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Ali Can Alp, Mehmet Akıncık
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk 90+4 Celal Hanalp), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak, Estrela, Hasek, Shala (Dk. 87 Sefa Akgün), Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 74 Hasan Batuhan Artarslan), Olanare (Dk. 90+4 Özgür Sert)
Eyüpspor: Harun Tekin, Mehmet Murat Uçar, Alpaslan Öztürk, Fethi Özer, Ömer Bayram, Taşkın İlter, Ahmed Ildız (Dk. 89 Mete Kaan Demir), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 58 Sekidika), Sinan Kurt, Babel, Eze (Dk. 71 Dibba)
Gol: Dk. 90+5 Mete Kaan Demir (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 90+1 Eren Tozlu (Erzurumspor FK) DK. 90+3 Mete Kaan Demir (Eyüpspor)
ERZURUM (AA) - Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Erzurum FK'yi deplasmanda 1-0 yendi.