Erzurumspor FK-Eyüpspor maçının ardından

ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik sorumlusu Serkan Zaimoğlu, son saniye golüyle maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Serkan Zaimoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin kontra atak oynayan bir takım olduğunu ancak çok fazla buna imkan vermediklerini ifade etti.

Maçta üstün oynayan taraf olduklarını anlatan Zaimoğlu, "Alanları kapatarak onlara çok fazla kontra atak imkanı vermedik. Baştan sona kadar da üstün oynayan taraf biz olduk. İlk yarıda Babel'in önemli bir pozisyonu var. Onun dışında net pozisyonları yok." dedi.

Zaimoğlu, hakemlerin iyi maç yönettiğini dile getirerek, "Son saniye golüyle mağlup olduğumuz için üzgünüz. Hakemler yenilmemize rağmen çok iyi maç yönettiler. Sadece uzatmalarda 1 dakika fazla oynattılar. İki takım da çok iyi mücadele etti. Ben oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Erzurumspor FK bu tür ortamları çok yaşadı. İnşallah buradan ayağa kalkarak takımı hak ettiği noktaya tekrar getireceğiz." diye konuştu.





- Üzülmez: "Bizim için değerli bir galibiyet"





Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zor bir deplasmandan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını aktardı.

"Bizim için değerli bir galibiyet. Golün o dakikada gelmesi mutluluğumuzu daha çok artırdı." diyen Üzülmez. "Kolay olmayacağını maç öncesi söylemiştim. Çünkü rakibin oyuncu kadrosu güçlü. Hhakikaten Süper Lig oynamış isimlerden kurulu güçlü bir rakip. Hele ki Erzurum deplasmanında mücadele etmek çok kolay olmayacaktı. Nitekim bizim için zor bir maç oldu. Çok fazla pozisyonun olmadığı, daha çok mücadelenin ön plana çıktığı bir mücadele yaşandı." ifadelerini kullandı.

Üzülmez, maç esnasında eksik olan yerleri gördüğünü ve bunları gidermek için çalışacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mete Kaan Demir'in böyle bir gol atması bizleri de kendisini de çok mutlu etti. Oyun içinde geliştirmemiz gereken noktalar var. Özellikle hücum varyasyonlarında kaliteli oyuncularımızla biraz daha üretken olabilirdik. Bugün genele baktığımız zaman 4-5 oyuncumuzun olmaması nedeniyle yüzde 40'a yakın yeni oyuncularla sahaya çıktık. Dolayısıyla zaman zaman bocaladığımız dönem oldu ama her oyuncum elinden gelen gayreti gösterdi. Bizim için önemli ve değerli 3 puanı aldık. Oyuncularımı kutluyorum."

Gelecek maçlara bakacaklarını ve daha iyi hazırlanacaklarını ifade eden Üzülmez, "Uzun bir maraton ve bu maratonda bazen acı çekerek kazanacağımız maçlar olacak. Zaten benim hiçbir şampiyonluğum çok kolay olmadı. Oyuncularımla daha çok çalışarak daha motive şekilde inşallah bu yolun sonunu getireceğiz. Erzurumspor FK'ye de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Onlar da iyi mücadele etti. Şimdi bu maçın sevincini yaşayacağız ama hafta içinde ciddiyetimizi bırakmadan daha çok çalışarak önümüzdeki hafta oynayacağımız müsabakaya hazırlanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.





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