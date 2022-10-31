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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da "Neden Kurumsal Yönetim?" paneli düzenlendi

AA

Erzurum'da "Neden Kurumsal Yönetim?" paneli düzenlendi

ERZURUM (AA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ile Dünya Gazetesi iş birliğnde "Neden Kurumsal Yönetim?" temasıyla Anadolu Panelleri'nin sekizincisi Erzurum'da gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, dernek olarak adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket ettiklerini söyledi.

Erzurum'un Anadolu tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Saka, gelenek ve göreneklerine bağlılığını asırlardır sürdüren, Cumhuriyet tarihinin de en önemli adımlarının atıldığı Erzurum'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin, kurumsal yönetim kavramının ülkelerin ve kurumların rekabetçiliğini devam ettirebilmeleri için ne derece önemli bir araç olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Saka, dünyanın muazzam bir değişim süreci içerisinden geçtiğini işaret etti.

2000'li yılların başından bu yana Türkiye'de kurumsal yönetim alanında birçok gelişme yaşadıklarını aktaran Saka, şunları kaydetti:

"Son birkaç yıldır dünyada yaşanan hızlı gelişmelerin yarattığı etkiler dışında Türkiye'deki yasal ve düzenleyici kurumların, kurumsal yönetim alanında en iyi uygulamalara yakın düzenlemeleri hayata soktuğunu söyleyebiliriz. Tüm bu düzenlemeleri kurumsal yönetimin şekilsel altyapısını oluşturan unsurlar olarak sınıflandırmak doğru olacaktır. Bir ülkede kurumsal yönetimin gelişmesi ve yaygınlaşması adına şekilsel altyapılar gerekli ancak yeterli değildir. En az şekilsel düzenlemeler kadar davranışsal boyutta da ilerleme sağlanması önemli ve kritiktir. Rekabetin global ölçekte bu kadar sertleştiği ve kendimizi farklılaştırmak için her türlü araca ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde kurumsal yönetimin en az maliyeti ile en yüksek getiriyi elde edebileceğimiz bir çözüm olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız."

ETSO Başkanı Lütfü Yücelik de kurumsallaşmanın bir işletme için düşük maliyet, verimlilik, hız ve sürdürülebilirlik ifade ettiğini söyledi.

Kurumsallaşmanın olduğu bir kuruluşun daha düzenli, dinamik ve sistemli çalıştığını kaydeden Yücelik, bu sayede işletmelerin rekabet etme gücünü artırarak, kontrolü elde tutup hata yapma olasılığını en az seviyeye düşürüp, hedeflerine kolay ulaşabileceğini belirtti.

Açılış konuşmaların ardından moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın yaptığı panelde, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Saka katılımcılara sunum yaptı.

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