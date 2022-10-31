Erzurum'da gençler kırsaldaki minik öğrenciler için bileklik tasarladı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler, atölye çalışmasında tasarladıkları bilekleri kırsaldaki öğrencilere hediye ederek yüzlerini güldürdü.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri atölye çalışmaları kapsamında bileklik tasarladı.

Hazırlık sonrası gençler, Pasinler ilçesine bağlı Alvar Mahallesi'ne gitti.

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Bahtiyar Akan ve Burcu Emlik ile gönüllü gençler, Alvar İlkokulu ve anasınıfı öğrencilerini ziyaret ederek balonlarla süslenen bileklikleri çocuklara hediye ederek sevindirdi.

Çocuklara kalem seti de hediye eden, kek ile meyve suyu ikramında bulunan gençler, palyaço kıyafet girerek oyunlar oynadıkları öğrencilerin yüzlerini boyadı.

Gençlik lideri Akan, minik çocuklarla güzel vakit geçirip eğlendiklerini belirtti.

Gönüller ve öğrencilerle oyunlar oynayıp keyifli bir gün geçirdiklerini anlatan Akan, "Bu tür etkinliklerle üniversite okuyan öğretmen adayı gönüllülerimiz tecrübe ediniyor. Etkinlik için bizlere destek veren yetkililere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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