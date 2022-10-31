Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu

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ERZİNCAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Ersoy, bazı programlara katılmak üzere geldiği kentte, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve turizmciler ile düzenlenen basına kapalı toplantıya katıldı.

Ardından yapımı devam eden Erzincan Müzesi ile Erzincan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunan Ersoy, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzincan Valiliğini ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, Vali Mehmet Makas'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Makas tarafından Bakan Ersoy'a bakır işlemeli tabak hediye edildi.

Bakan Ersoy'a ziyaretlerde, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci eşlik etti.

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