Sağlıkçılar kanserde erken tanı için caddeyi süsleyip akademisyenlere tarama yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da sağlıkçılar, kanserde erken tanı ve tedaviye dikkati çekmek için caddeyi pembe kurdele ile süsleyip akademisyenlere kanser taraması gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde, kanserle mücadelede erken tanı ve tedavi kapsamında kent merkezi ile ilçelerde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) mobil tırıyla her ay planlı şekilde ilçelere giden sağlık ekipleri, burada ücretsiz sağlık taraması yapıp söz konusu hastalıklara karşı vatandaşları bilgilendiriyor.

Bu çerçevede KETEM ekipleri, Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle kanser hastalığında erken tanı ve tedaviye dikkati çekmek için Cumhuriyet Caddesi'ndeki ağaçları, ışık trafik levhaları ve aydınlatma direklerini pembe kurdeleyle süsledi.

Ekip daha sonra Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) yerleşkesinde konuşlandırılan KETEM tırında, üniversitedeki akademisyen ve personele kalın bağırsak, meme ve rahim ağzı kanseri taraması yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Edanur Köyceğiz, AA muhabirine, birçok organda meydana gelen kanserin, hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Kurum olarak toplumda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Köyceğiz, "Kanser dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen ikinci ölüm nedeni. Beş ölüme bakıldığında bunlardan birisi kanserden. Kansere bağlı ölümleri azaltalım istiyoruz. Kanserin oluşmasını önlemek için risk faktörlerini bilmemiz gerekiyor. Kanser nedenli ölümlerin üçte birini sigara ve alkol kullanımı ile sağlıksız yaşam ve hareketsizlik oluşturuyor, kalanı ise maalesef genetik." dedi.

- "Kanserleri erken tanı koyup erken tedavi edebiliriz"

Köyceğiz, kanserden korunmak için sağlıklı ve dengeli beslenip spor tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Kanserleri erken tanı koyup erken tedavi edebiliriz. En sık görülen bağırsak, meme ve rahim ağzı kanseri taramaları ücretsiz yürütülüyor. Mobil tırımızla hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı ve çeşitli kurum ile belediyelerin desteğiyle dolu geçti. ETÜ'de kalın bağırsak, rahim ağzı ve meme kanserlerine dikkati çekmek için buradayız. Öğretim görevlilerimiz, tarama yaptırıp halka ön ayak olmak için burada. Hepsine teşekkür ederiz."

Mobil tırda tarama programına katlan ETÜ'de görevli Doç. Dr. Tuğba Yetim de erken tanı ve tedavinin önemine işaret ederek, "Amacımız kadınlarımızı bilinçlendirmek, maalesef kadınlarda bazı korkular oluyor. Öncü ve örnek olmak adına geldik. Kadınlar taramadan korkmasın, muayene ve işlem sırasında korkulacak bir şey yok. Kadınlarımız çocukları, kendileri ve çevresindekiler adına erken teşhis için KETEM'in bu faaliyetlerine katılsın." diye konuştu.

Yetim, üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi yetkilileri ile KETEM ekibine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.