Erzurum'da doğal gaz borusunun alev almasıyla 2 işçi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesinde, çalışma yapılan doğal gaz borusunun alev alması sonucu 2 işçi yaralandı.
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, doğal gaz ekiplerinin çalışması sırasında bölgeye gaz sağlayan boru delindi.
Gazın alev alması üzerine arızayı gidermeye çalışan 2 işçi, hafif yaralandı.
Alevler, bölgeye gelen Palen Doğalgaz ve itfaiye ekiplerince gaz kesilerek söndürüldü.
Yaralı 2 işçi, çağrılan ambulanstaki sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.
Ekiplerin doğal gaz hattındaki arızayı gidermek için başlattığı çalışmalar sürüyor.