Erzurum'da doğal gaz borusunun alev almasıyla 2 işçi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesinde, çalışma yapılan doğal gaz borusunun alev alması sonucu 2 işçi yaralandı.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, doğal gaz ekiplerinin çalışması sırasında bölgeye gaz sağlayan boru delindi.

Gazın alev alması üzerine arızayı gidermeye çalışan 2 işçi, hafif yaralandı.

Alevler, bölgeye gelen Palen Doğalgaz ve itfaiye ekiplerince gaz kesilerek söndürüldü.

Yaralı 2 işçi, çağrılan ambulanstaki sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Ekiplerin doğal gaz hattındaki arızayı gidermek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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