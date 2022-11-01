Erzurum'da "Doğallığın Zarafeti" adlı "ehram" defilesi yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünce "Doğadan Doğala Bürünelim Projesi "kapsamında "Doğallığın Zarafeti" adlı "ehram" defilesi düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen defilede, tescilli geleneksel ehram kumaşı, yeni tasarımlarla tanıtıldı.

Yöre kadınlarının örtünmek için de kullandığı ehram, farklı desen ve tasarımlarla vatandaşların beğenisine sunuldu.

Defilede koyun yününden dokunduktan sonra çeşitli nakış teknikleriyle süslenerek yapılan ehramın, elbise haline gelmesi de canlandırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, defilede yaptığı konuşmada, yöresel motiflerin işlendiği ehrama modern tasarımlar yapıldığını söyledi.

Tasarımların özgün şekilde tasarlandığını ifade eden Kaygusuz, şöyle konuştu:

"Bu defilede 26 ehram kıyafeti özgün şekilde tasarlanarak üretildi. Tamamen koyun yününden elde edilen ve geleneksel bir dokuma olan ehramın orijinal 4 rengi var. Standart renklerin dışında yöremizde yetişen bitkilerden faydalanıp ehramı doğanın renkleriyle buluşturmak ve yüz ipliklerinin doğal renkleriyle renklendirerek hem ehram skalasını genişletmek hem de günümüz gençlerinin de kullanabileceği modern koleksiyon yapmayı amaçlıyoruz. Geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmak düsturuyla yöresel kumaş olan ehramı günümüze uyarlamış olduk."

Defile ile ehram kültürünün devamlılığının sağlanacağını belirten Kaygusuz, "Coğrafi işaretli ehramın daha geniş kitlelere duyurulması için düzenlenen bu defile, şehrimiz için de büyük önem arz ediyor. Bu proje şehrimizin tarihi ve kültürünün devamlılığını ortaya koyacak ve yöreye özgü değer olan ehramın yeni renkleriyle birçok alanda yer almasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı.





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