Erzurum Valisi Memiş, KYK yurdunda kalan kız öğrencilerle yemekte buluştu:

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Kazım Karabekir Kız Yurdu'nu ziyaret eden Memiş, öğrencilerle sıraya girip yemek aldı.

Vali Memiş, birlikte yemek yediği öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

Ziyaret sırasında bazı öğrenciler Vali Memiş'e türkü söyledi.

Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de öğrencilik yıllarında devlet yurdunda kaldığını ifade etti.

Eski dönemdeki devlet imkanlarının şimdiki kadar iyi olmadığını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Ama ona rağmen o yurtlarda kalabildiğimiz için biz devletimize minnet borçluyuz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hakikaten yurtlarımızdaki standartlar çok yükseldi. Hatta bazen ben buradaki otel yöneticilerine diyorum ki bizim öğrenci yurtlarının standardı sizden daha yüksek. En az 3 yıldızlı otel standardı var. 25 bine yakın öğrenci kontenjanımız var. Biz bu anlamda hiçbir zaman öğrencilerimizi mağdur etmedik. Artı kontenjanımız da var bu çok iyi bir rakam. Öğrencilerimiz güvenli bir şehirde öğrenimlerini görüyorlar."

Memiş, yurttaki hem ücretli hem de ücretsiz yemeklerden yediğini ifade ederek, "İki yemek de aynı kalitedeler, bu gerçekten çok büyük bir nimet. 25 bin öğrencinin olduğu yerde şikayetler olabilir bu doğal. Olmazsa sorun var demektir. Eksiklerimiz varsa anında müdahale ederek gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ziyarette Vali Memiş'e Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk eşlik etti.

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