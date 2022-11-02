Erzurum'da 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da 2 kamyonetin çarpıştığı kazada, 3'ü Büyükşehir Belediyesi işçisi 5 kişi yaralandı.

D.K. idaresindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 34 JA 9604 plakalı kamyonet ile sürücüsü belirlenemeyen 25 EJ 667 plakalı kamyonet, Palandöken Dağı Kayakyolu mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle belediye aracı kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada, belediye aracının sürücüsü D.K, araçtaki işçiler A.K. ve K.K. ile diğer kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.





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