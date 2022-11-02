Erzurum'da doğal gaz borusunun alev almasıyla yaralanan işçinin tedavisi sürüyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da doğal gaz borusuna elindeki delicinin teması sonucu ağır yaralanan işçinin tedavisi sürüyor.

Fatih Seyyar (42), bir süre önce merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki bir bölgede arıza, bakım ve onarım çalışmasına gitti.

Burada elindeki kırıcı, deliciyi çalıştıran Seyyar, gaz borusundan sızan gazın alev almasıyla yaralandı.

Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne kaldırılan Seyyar'ın tedavisi sürüyor.

İşçi Fatih Seyyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gaz arızasına müdahale etmeye çalışırken yangın çıktığını söyledi.

Yüzü ve elinde derin yanıklar olduğunu ifade eden Seyyar, "Yangın çıktığında elbiselerimi çıkarıp yüzüm ve saçlarımdaki alevleri söndürmeye çalıştım. Vatandaşlar panik halindeydi, ambulansı arayıp yardım istedim." dedi.

Tedavisinin sürdüğünü ve gözlerini kısmen açtığını aktaran Seyyar, "Bakım ekibinden sorumlu arkadaşımın nezaretinde işi yapmaya başladık. Binaya gaz gitmiyordu, vana dolmuştu ve temizlenmesi lazımdı. Hilti ile boruların geçtiği bölgelerde çalışma yapmaya başlayınca sonrası malum. Birden etraf alevlendi ve yandım. Olayın şokunu hala atamadım, olay gözümün önünden hiç gitmiyor." diye konuştu.

Seyyar, Erzurum Şehir Hastanesi yanık tedavi merkezindeki hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getirdi.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da yüzünde 2. derece derin ve yüzeysel yanıklar oluşan hastayı yakından takip ettiklerini söyledi.

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