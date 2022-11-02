Erzurum kırsalındaki mahallerde sonbahar renkleri hakim oldu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesi kırsal mahallelerinde sonbaharla birlikte ağaçlar sarı, yeşil ve kızılın tonlarına büründü.

İlçeye bağlı Gökçeyamaç ve Akdağ mahallelerinde, sonbaharın gelmesiyle ağaçların yaprakları sararıp dökülmeye başladı.

Sarı, yeşil ile kızılın tonlarının hakim olduğu bölgede, sonbahar renkleri tüm güzellikleriyle vatandaşları cezbediyor.

Ağaçlar, rengarenk görüntülerle ziyaretçilerini etkiliyor.

Ayrıca II. Abdülhamit döneminde 1884-1896 yılları arasında yapılan ve Gökçeyamaç mahallesi sınırlarında bulunan tarihi Şahap Paşa Tabyası da etrafındaki sararmış ağaçlarla dikkati çekiyor.





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