Erzurum'da bakıma muhtaç vatandaşların tüm ihtiyaçları gideriliyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde engelli, yaşlı ile bakıma muhtaç vatandaşların bakım ve temizlik hizmetleri aksatılmadan özenle yapılıyor.

Horasan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) oluşturulan "Vefa" ekibi, ilçedeki bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin günlük ihtiyaçlarını rahatça karşılamalarına katkı sağlıyor.

Ekipler, ilçedeki yardıma muhtaç 88 yaşlı ve engellinin, belirli günlerde evlerini temizliyor, elbiselerini yıkayıp ütülüyor ve yemek pişirmelerine yardımcı oluyor.

SYDV Müdürü Abdullah İrmak, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımlarını yerine getirmekte zorluk çeken vatandaşlara yardımcı olduklarını söyledi.

Bulaşık, ütü ve kuaför hizmeti için gelen talepleri de değerlendirdiklerini ifade eden İrmak, "Personellerimizce ilçemiz mahallelerindeki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hane ziyaretleri devam etmekte olup tespit edilen ailelerin maksimum 15 günde bir evlerinin temizliğinin yaptırılması ve evlerin ihtiyaçları ile eksikliklerinin de belirlenerek ivedilikle giderilmesi hedeflenmektedir." diye konuştu.

Desteklerden yararlanan Özgül Kazi de engelli olduğunu ve eşinin de yatağa bağımlı yaşadığını anlattı.

Devlet yetkililerine ilgilerinden dolayı teşekkür eden Kazi, "Eşimin sigortası yok ama devletimiz evde bakım maaşı yatırıyor. Onun sayesinde geçimimizi sağlıyoruz. O olmazsa biz çok mağduriyet yaşardık. Kaymakamımızdan, devletimizden çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun. Gelip evimizin temizliğini yapıyorlar, yemeğimizi pişiriyorlar, çamaşırlarımızı yıkıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

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