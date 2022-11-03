Erzurum'da Okullar Arası Kros İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Okullar Arası Kros İl Birinciliği yarışları düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yakutiye İlçesindeki Ata Botanik Park Yolu'nda gerçekleşen yarışlara, kent genelindeki 30 okuldan 500'e yakın öğrenci katıldı.

"Yıldızlar" ve "Gençler" kategorilerinde yapılan yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Ferdi ve takım yarışları sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol üyelerince verildi.

Kızlar ve erkekler kategorisinde, Karayazı Şehit Onbaşı Ahmet Şükrü Karataş Yatılı Bölge Ortaokulu ile Reşit Karabacak Spor Lisesi takım halinde birinci oldu.

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