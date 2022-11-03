Erzurum'da "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Zirvesi" toplantısı düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Zirvesi" toplantısı yapıldı.

Vali Okay Memiş, "Korunan tarih, dönüşen şehir Erzurum'da yapacak çok işimiz var" sloganıyla kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, 30 yıllık kamu görevlisi olduğunu söyledi.

Kaymakam adayı olarak yabancı dil öğrenmek için İngiltere'ye gittiğinde çok etkilendiğini anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"O dönemlerde yurt dışında bazı kodların Türkiye'de üretildiğini görmek acayip hoşumuza gidiyordu ve bizi mutlu ediyordu. Sadece bununla gurur duyabiliyorduk. Her şeyleriyle Avrupa memleketleri bizi etkiliyordu. 30 yıllık süreçte aralıklarla yurt dışına çıktığımızda çok etkilenmediğimi görmeye başladım. Bu ülke gelişiyor. Bizi yollar falan artık etkilemedi. Bizim de artık o yollarımız, otobanlarımız var. Her yerde kamu yatırımlarımız var ama beni halen etkileyen bir şey var. Adamların şehirleri ve kentleşmeleri. Yani oradaki düzenleri konusunda halen etkilendiğimi ifade etmek isterim."

Memiş, şehircilik konusunda katetmeleri gereken mesafe olduğunu belirterek, "Bir şehre yapılan tek bir bina, o şehri güzelleştiriyor da çirkinleştiriyor da. Tek bir binada bile dikkat etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise tarihi ve kadim şehir olan Erzurum'u yeniden ayağa kaldırabilmek için büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Sekmen, "Ecdattan bize yadigar kalan tarihi eserleri yeniden ayağa kaldırmanın gayretiyle etrafında sonradan yapılmış metruk veya o tarihi eserin güzelliği gölgeleyen ne kadar bina varsa onları da kamulaştırarak ve etrafında daha uygun bir yapılaşmayı da gündemimize almış bulunuyoruz." dedi.

Sekmen, Türkiye'de en çok kentsel dönüşüm yapan belediye olduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Takribi olarak Erzurum ve diğer illerde 10 bin civarında konut yaptık. Kentsel dönüşüm ülkemizin bir gerçeği. Hangi şehre gidersek gidelim, şehir merkezlerinden ilçe merkezlerine, ilçe merkezlerinden köylerimize kadar bütün binalarımızın yıkılıp yeniden yapılması lazım. Ülkemizin bir gerçeği deprem. Bunun için binalarımızın tamamen yıkılıp yeniden yapılması lazım. Kentsel dönüşüm yapmak güzel ama artık günümüzün modernitesini de bu işe katmamız lazım."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa da bakanlığın geçmişten gelen tecrübe ve birikimlerinin teknolojiyle birleştirilerek koyulan hedefe hızla ilerlediğini aktardı.

Özellikle düzenleyici ve yönlendirici çalışmalarının hızla devam ettiğinden bahseden Kısa, "Son zamanlarda mekansal stratejik planları tamamlanmak üzere, kentsel dönüşüm çalışmaları büyük oranda hızla ilerliyor. Akıllı şehir stratejilerini de şu anda ülkemizde dünyadaki bütün akıllı şehir stratejileriyle birlikte yapmış, tamamlamış ve yerel yönetimlerimize aktarmış durumdayız. Akıllı şehir kapsamında dünyadaki çalışmalara baktığımızda ülkemizin hiçte geride olmadığını bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

- Şehirlerdeki değişim, uydu görüntüleriyle izleniyor

Ülkedeki değişimleri izlemek üzere 6 aylık periyotlarla bütün ülkedeki şehirleri, aylık periyotlarla uydu görüntüleriyle izlemeye başladıklarını söyleyen Kısa, "Değişimleri çok rahat izleyebiliyoruz. Dünyadaki bütün ülkelerin daha yeni yeni başlattığı Dijital Şehir İkizleri, Türkiye'de bitmiş durumda." dedi.

Kısa, konuşma anında Dijital İkizi tamamlanan Erzurum'u program üzerinden gösterdi.

Konuşmaların ardından oturumlarla devam eden toplantıya, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, bakanlık görevlileri, belediye başkanları, kurum müdürleri ve öğretim üyeleri katıldı.





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