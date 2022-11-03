Erzurum'da "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Zirvesi" toplantısı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Zirvesi" toplantısı düzenlendi

AA

Erzurum'da "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Zirvesi" toplantısı düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Zirvesi" toplantısı yapıldı.

Vali Okay Memiş, "Korunan tarih, dönüşen şehir Erzurum'da yapacak çok işimiz var" sloganıyla kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, 30 yıllık kamu görevlisi olduğunu söyledi.

Kaymakam adayı olarak yabancı dil öğrenmek için İngiltere'ye gittiğinde çok etkilendiğini anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"O dönemlerde yurt dışında bazı kodların Türkiye'de üretildiğini görmek acayip hoşumuza gidiyordu ve bizi mutlu ediyordu. Sadece bununla gurur duyabiliyorduk. Her şeyleriyle Avrupa memleketleri bizi etkiliyordu. 30 yıllık süreçte aralıklarla yurt dışına çıktığımızda çok etkilenmediğimi görmeye başladım. Bu ülke gelişiyor. Bizi yollar falan artık etkilemedi. Bizim de artık o yollarımız, otobanlarımız var. Her yerde kamu yatırımlarımız var ama beni halen etkileyen bir şey var. Adamların şehirleri ve kentleşmeleri. Yani oradaki düzenleri konusunda halen etkilendiğimi ifade etmek isterim."

Memiş, şehircilik konusunda katetmeleri gereken mesafe olduğunu belirterek, "Bir şehre yapılan tek bir bina, o şehri güzelleştiriyor da çirkinleştiriyor da. Tek bir binada bile dikkat etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise tarihi ve kadim şehir olan Erzurum'u yeniden ayağa kaldırabilmek için büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Sekmen, "Ecdattan bize yadigar kalan tarihi eserleri yeniden ayağa kaldırmanın gayretiyle etrafında sonradan yapılmış metruk veya o tarihi eserin güzelliği gölgeleyen ne kadar bina varsa onları da kamulaştırarak ve etrafında daha uygun bir yapılaşmayı da gündemimize almış bulunuyoruz." dedi.

Sekmen, Türkiye'de en çok kentsel dönüşüm yapan belediye olduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Takribi olarak Erzurum ve diğer illerde 10 bin civarında konut yaptık. Kentsel dönüşüm ülkemizin bir gerçeği. Hangi şehre gidersek gidelim, şehir merkezlerinden ilçe merkezlerine, ilçe merkezlerinden köylerimize kadar bütün binalarımızın yıkılıp yeniden yapılması lazım. Ülkemizin bir gerçeği deprem. Bunun için binalarımızın tamamen yıkılıp yeniden yapılması lazım. Kentsel dönüşüm yapmak güzel ama artık günümüzün modernitesini de bu işe katmamız lazım."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa da bakanlığın geçmişten gelen tecrübe ve birikimlerinin teknolojiyle birleştirilerek koyulan hedefe hızla ilerlediğini aktardı.

Özellikle düzenleyici ve yönlendirici çalışmalarının hızla devam ettiğinden bahseden Kısa, "Son zamanlarda mekansal stratejik planları tamamlanmak üzere, kentsel dönüşüm çalışmaları büyük oranda hızla ilerliyor. Akıllı şehir stratejilerini de şu anda ülkemizde dünyadaki bütün akıllı şehir stratejileriyle birlikte yapmış, tamamlamış ve yerel yönetimlerimize aktarmış durumdayız. Akıllı şehir kapsamında dünyadaki çalışmalara baktığımızda ülkemizin hiçte geride olmadığını bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

- Şehirlerdeki değişim, uydu görüntüleriyle izleniyor

Ülkedeki değişimleri izlemek üzere 6 aylık periyotlarla bütün ülkedeki şehirleri, aylık periyotlarla uydu görüntüleriyle izlemeye başladıklarını söyleyen Kısa, "Değişimleri çok rahat izleyebiliyoruz. Dünyadaki bütün ülkelerin daha yeni yeni başlattığı Dijital Şehir İkizleri, Türkiye'de bitmiş durumda." dedi.

Kısa, konuşma anında Dijital İkizi tamamlanan Erzurum'u program üzerinden gösterdi.

Konuşmaların ardından oturumlarla devam eden toplantıya, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, bakanlık görevlileri, belediye başkanları, kurum müdürleri ve öğretim üyeleri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağışçı bulamayınca 1992'de Hindistan'da böbrek nakli olan emekli öğretmenden duyarlılık çağrısı
YEREL HABERLER Bağışçı bulamayınca 1992'de Hindistan'da böbrek nakli ...
Ciritte 'joker' ata çipli önlem
YEREL HABERLER Ciritte 'joker' ata çipli önlem
Erzurum'da Okullar Arası Kros İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da Okullar Arası Kros İl Birinciliği ...
Erzurum'da bakıma muhtaç vatandaşların tüm ihtiyaçları gideriliyor
YEREL HABERLER Erzurum'da bakıma muhtaç vatandaşların tüm ...
(Görüntülü) CİRİTTE &#039;JOKER&#039; ATA ÇİPLİ ÖNLEM
YEREL HABERLER (Görüntülü) CİRİTTE 'JOKER' ATA ÇİPLİ ...
Ciritte 'joker' ata çipli önlem
YEREL HABERLER Ciritte 'joker' ata çipli önlem
(Görüntülü) 16 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN SANIKLARINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 16 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN SANIKLARINA ...
16 yıl önceki cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER 16 yıl önceki cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış ...
Erzurum'da yangın sonucu bir evin tandırı ve çatısında hasar oluştu
YEREL HABERLER Erzurum'da yangın sonucu bir evin tandırı ve ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum kırsalındaki mahallerde sonbahar renkleri hakim oldu
YEREL HABERLER Erzurum kırsalındaki mahallerde sonbahar renkleri ...
Erzurum'da doğal gaz borusunun alev almasıyla yaralanan işçinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Erzurum'da doğal gaz borusunun alev almasıyla ...
Erzurum'da 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi ...
(Görüntülü)ERZURUM&#039;DA &#039;DOĞALLIĞIN ZARAFETİ&#039; ADLI İHRAM DEFİLESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ERZURUM'DA 'DOĞALLIĞIN ...
Bayburt'ta beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut olacak
YEREL HABERLER Bayburt'ta beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları ...
(Görüntülü) DAG&#039;IN AYNALARI YERLEŞTİRİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DAG'IN AYNALARI YERLEŞTİRİLİYOR
Erzurum'da 'Doğallığın Zarafeti' adlı ihram defilesi
YEREL HABERLER Erzurum'da 'Doğallığın Zarafeti' adlı ihram defilesi
DAG'ın aynaları yerleştiriliyor
YEREL HABERLER DAG'ın aynaları yerleştiriliyor
Erzurum Valisi Memiş, KYK yurdunda kalan kız öğrencilerle yemekte buluştu:
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, KYK yurdunda kalan kız ...
Erzurum'da "Doğallığın Zarafeti" adlı "ehram" defilesi yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da "Doğallığın Zarafeti" adlı "ehram" ...
Erzurum'da doğal gaz borusunun alev almasıyla 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da doğal gaz borusunun alev almasıyla 2 işçi ...
Sağlıkçılar kanserde erken tanı için caddeyi süsleyip akademisyenlere tarama yaptı
YEREL HABERLER Sağlıkçılar kanserde erken tanı için caddeyi süsleyip ...
Cirit müsabakasında korkutan kaza
YEREL HABERLER Cirit müsabakasında korkutan kaza
(Görüntülü) TKYD BAŞKANI SAKA KURUMSALLIKLA İLGİLİ MACERAYA BİR AN EVVEL BAŞLAMAMIZ LAZIM
YEREL HABERLER (Görüntülü) TKYD BAŞKANI SAKA KURUMSALLIKLA İLGİLİ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.