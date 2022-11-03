Erzurum Şehir Hastanesi'nde organ nakli ve süreci konuşuldu

ERZURUM (AA) - Erzurum Şehir Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında "1 Bağış 8 Hayat" temalı panel düzenlendi.

Şehir Hastanesi Konferans Salonu'ndaki panelde, Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim ve Uygulama Merkezinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Nurhak Aksungur, Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Fatih Aras, organ nakli ve faaliyetleri, organ bağışı, süreç ve yönetmelik hakkında sunum yaptı.

Dr. Kacıroğlu, burada yaptığı konuşmada, organ bağışının donör ve kadavra olmak üzere iki başlıkta tanımlandığını hatırlattı.

Bağışla organların 1 değil 8 insanı kurtardığına işaret eden Kacıroğlu, bugüne kadar 638 bin 306 kişinin vefatından sona organlarının kullanılmasına izin verdiğini belirtti.

e-Devlet'ten organ bağışında bulunulabildiğini anımsatan Kacıroğlu, "Organ eşleştirme ve dağıtım işlemleri, herhangi bir şekilde dışarıdan müdahale olmadan tamamen otomatik yapılıyor. Hiçbir adaletsizliğe mahal vermeden, torpilin ya da önceliğin olmadığı ve tamamen hasta odaklı bir sistem. Bu dünyanın en başarılı sitemlerinden birisi, gelişen bilimsel ve ülke şartlarına göre revizyona da açık." diye konuştu.

- "31 binin üzerinde organ bekleyen hasta var"

Kacıroğlu, yeni çıkan yönetmelikten sonra yaşarken organ bağışında bulunmaya da birtakım yenilikler getirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"31 bin üzerinde organ bekleyen hasta var, bunun 23 bin 633'ü böbrek. 65 bin diyaliz hastası içinde, 23 bini kadavradan organ nakli olmak için bekleme listesinde. 2 bin 438 karaciğer, 273 pankreas, 174 akciğer, 1328 kalp, 3 bin 447 kornea. 2 ince bağırsak nakli için bekleyen var. Dünyada organ nakli en çok kadavradan, yani vefat edenden, beyin ölümü gerçekleşen insandan yapılırken, bizde ne yazık ki kadavra yokluğundan dolayı organ nakillerinin büyük kısmını karaciğer ve böbrekte canlıdan yapmak zorunda kalıyoruz. Bağış yaparak insanların hayatını kurtarmak elimizde."

Dr. Aras da panele katılanlara teşekkür ederek, bölgedeki çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Sunumun ardından panelde konuşanlara ve hastanede başarılı çalışmaya imza atan doktor ve personele sertifika ve plaket verilmesiyle panel sona erdi.

Panele, sağlık personelleri ile yöneticileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.