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Osmanlı yadigarı Şahap Paşa Tabyası turizme kazandırılmayı bekliyor

AA

Osmanlı yadigarı Şahap Paşa Tabyası turizme kazandırılmayı bekliyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, II. Abdülhamit döneminde 1884-1896 yılları arasında yapılan tarihi Şahap Paşa Tabyası, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Yakutiye ilçesi Gökçeyamaç Mahallesi sınırlarındaki 1910 metre rakımlı bir tepe üzerinde bulunan Şahap Paşa Tabyası, Artvin istikametinde Gürcüboğazı olarak adlandırılan bölgeden gelebilecek muhtemel tehlikelere karşı 1884-1896 yılları arasında II. Abdülhamit döneminde yaptırıldı.

Yöre halkı, Şahap Paşa Kışlası olarak da bilinen tabyanın restorasyondan geçirilerek turizme kazandırılmasını istiyor.

Gökçeyamaç Mahallesi Muhtarı Recayi Kaya, AA muhabirine, tarihi tabyanın 350 bin metrekarelik bir alana kurulu olduğunu söyledi.

Ülkenin düşman işgalinden kurtuluşunda tabyanın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Dikkat ederseniz yerleşim yerleri yerin altında. Dışarıdan bakıldığı zaman burada bir yapının olduğu anlaşılmıyor. Yemekhane, koğuşlar, çamaşırhane gibi depoları hepsi yerin altında. Buranın onarılıp turizme kazandırılmasını bekliyoruz. Buraların yapılacağına da inanıyoruz. Böylelikle ülke ve bölge turizmine kazandırılır. Çok güzel bir yer. Erzurum denilince tabyalar akla geliyor. Ama burası çok güzel. Ülkemizin kurtuluşu buralardan olmuş, dedelerimiz buraları yapmış."

Kaya, tarihi tabyanın turizme kazandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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