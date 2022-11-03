Erzurum'da KADES tanıtımına kadın off-road pilotlarından destek

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Anadolu Kadın Off-Road Kulübünce vatandaşlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması tanıtıldı.

Anadolu Kadın Off-Road Kulübü üyeleri ve polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda stant açtı.

Yoldan geçen vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtan ekipler, KADES uygulamasını kullanmayan kadınların cep telefonlarına programı yüklemesine yardımcı oldu.

Anadolu Kadın Off-Road Kulübü Başkanı İlknur Semiz, AA muhabirine, kulüp olarak her zaman olduğu gibi bugün de kadınların yanında olduklarını söyledi.

Vatandaşları KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirten Semiz, "Bayan arkadaşlarımıza broşürlerimizi vererek telefonlarına KADES uygulamasını indirmelerinde yardımcı oluyoruz. Herhangi bir olumsuz durumda uygulamayı kullanarak emniyet güçlerinin en kısa sürede olay yerine gittiğini belirtiyoruz. Bugün çok sayıdaki kişiyi bilgilendirerek broşür dağıttık." dedi.

KADES uygulaması hakkında bilgi alıp uygulamayı telefonuna yükleyen vatandaşlardan Hilal Kuzlu da bölgeden geçerken tesadüfen böyle bir etkinliğe denk geldiğini belirtti.

Ekiplerin yardımıyla uygulamayı telefonuna kurduğunu anlatan Kuzlu, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

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