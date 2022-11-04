Erzurumlular boyalı avuçlarını örtüye basıp "organ bağışında ben de varım" dedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde, 3-9 Kasım "Organ Bağışı Haftası" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Horasan Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü görevlileri, hastanede oluşturdukları bir alanda stant açarak vatandaşları organ bağışı hakkında bilgilendirdi.

Programda organ bağışında bulunmaya karar veren katılımcılar, boyalı avuçlarını beyaz masa örtüsüne basıp "Organ bağışında ben de varım." dedi.

Bağışçıların avuç izlerinin bulunduğu örtü, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğin sonunda hastanede sergilenecek.

- 22 kişiyi bağışa ikna ettiler

Hastanenin başhekim yardımcısı Dr. Erdem Günaydın, AA muhabirine, etkinlik kapsamında yaptıkları çalışmalarla şu ana kadar 22 kişiyi organ bağışına ikna ettiklerini söyledi.

Organ yetmezliği ya da kaybı nedeniyle yaşamı tehdit altında olan bireylerin hayatlarını kurtarmak, yaşam sürelerini ve kalitesini arttırmanın organ nakli ile mümkün olabildiğini ifade eden Günaydın, "Bugün bağış yapan vatandaşlarımız, sürekli hastanemizde sergilenmek üzere hazırlanan kumaş zemin üzerine farklı renkte boyalarla avuç izlerini basıp, 'organ bağışında ben de varım' diyerek bu özel anı ölümsüzleştirdi." diye konuştu.

Günaydın, etkinliğin 9 Kasım'a kadar devam edeceğini aktardı.

Horasan Devlet Hastanesinde organ naklinden sorumlu hemşire Serap Dağ ise herkesi bağış yapmaya davet ederek, "3-9 Kasım'da bağış yapan vatandaşlarımızdan, hastanemizde sürekli sergilenmek üzere renkli baskı olarak el izi aldık ve isimlerini el izlerinin altına yazdık." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.