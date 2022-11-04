Erzurum'da Karabağ Zaferi'nin ikinci yılı kutlandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferi'nin ikinci yılı kutlandı.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen programda, yöresel oyun gösterileri yapıldı, müzik dinletisi sunuldu.

Başkonsolos Nuru Guliyev, Karabağ Zaferi'nden duyulan haklı gururu yaşadıklarını söyledi.

Karabağ'ın, 30 yıllık işgalden kurtulduğunu, bunun büyük bir zafer olduğunu belirten Guliyev, başkasının toprağında gözlerinin olmadığını ama kendilerinin olan topraklardan da vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Vali Okay Memiş de Karabağ Zaferi'nden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama bir çakıl taşını da kimseye verecek millet değiliz. Karabağ Zaferi ile bütün dünya bunu görmüştür." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Azerbaycan ve Türk halkının bir millet iki devlet olarak bu heyecanı birlikte yaşadığını kaydetti.

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