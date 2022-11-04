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"Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı" Erzurum'da açıldı

AA

"Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı" Erzurum'da açıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 120 yayınevinin ve yaklaşık 40 yazarın katılımıyla düzenlenen "Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı" törenle açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle MNG Expo tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen fuarın açılışı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi olarak gösterilen "Tarih Yazan Çocuklar Projesi'nin"de lansman toplantısı düzenlendi.

Açılışta Madame Bovary, Madonna, Çalıkuşu, Suç ve Ceza gibi edebiyat eserlerinin maketlerinin yanı sıra kitap karakterlerini canlandıran gençler giydikleri renkli kostümlerle beğeni topladı.

Tarih Yazan Çocuklar Projesi'nin lansmanında ise çocuklar, giydikleri kostümlerle Mustafa Kemal Atatürk, Nene Hatun, Kara Fatma, Tomris Hatun ve Necip Fazıl Kısakürek’i canlandırdı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, kentin Türk İslam medeniyetinin yapı taşlarını barındıran medeniyet merkezi olduğunu ve eğitim anlamında önem bir yeri bulunduğunu belirterek, "Bizim medreselerimiz Anadolu’nun ilk üniversitelerinden kabul ediliyor. Demek ki bu şehir eğitime, okumaya çok önem veriyor. Bu bizim zenginliğimiz." dedi.

Memiş, roman okumanın bilimsel okumalar kadar önem arz ettiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şahsımda ve Valilik makamında hatırı sayılır bir kütüphanem var. Okumanın ne yaşı ne zamanı var ve bunu sürekli bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Dünyayı tanımak, dünya ölçeğinde olaylara bakmak için kendi milli, yerli, manevi değerlerimize sahip çıkacağız ama dünyayı da tanıyacağız. Bunun için daha fazla okumamız, olaylara geniş perspektiften bakmamız gerekiyor."

Yazı yazmanın önemine işaret eden Memiş, "Okudukça medeniyetimizin kodlarını öğrendikçe öz saygımız da artıyor. Tarih okudukça medeniyetimizin dünyaya nasıl meydan okuduğunu fark ediyoruz. Bu millet şimdi yeniden her yönüyle şahlanmaya başladı. Bu gelişmeyi bu yüzyılda gözlemliyoruz. Yazmak da ayrı bir sanat. Benim eksikliğim olabilir ama ben de deneyeceğim. Çünkü meslekte 30’uncu senem, çok olaylarla karşılaşıyoruz. Yazmayı da çok kıymetli buluyorum." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kitap okumanın faydalarına dikkati çekerek, "İlk emri oku olan bir medeniyetin mensuplarıyız. Rabb'imiz bize yüce kitabında, 'Seni yaratan Rabbin adıyla oku' diye hitap ediyor. Çocuklarımızı mutlaka bol bol kitap okutalım. Belediye olarak sadece eğitime, kitaba değil sanata da büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

4-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek fuarın açılışına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, MNG Expo Fuar ve Kongre Merkezi Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, yazar Hayati İnanç, sunucu İkbal Gürpınar, oyuncu Ahmet Yenilmez, kurum amirleri, STK temsilcileri, sporcu ve vatandaşlar katıldı.


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