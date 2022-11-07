"Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı"nı hafta sonu 60 bin kişi ziyaret etti

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, yaklaşık 100 yayınevinin ve 40 yazarın katılımıyla düzenlenen "Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı", hafta sonu yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile MNG Expo tarafından, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen ve 4 Kasım'da açılan Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı, hafta sonu ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Çok sayıda yayınevinin stant kurduğu ve 13 Kasım'a kadar açık olan fuarda, birbirinden önemli yazarlar da okuyucu ile buluşuyor.

Sevda Türküsev, İhsan Şenocak, Mustafa Armağan gibi önemli isimleri okuyucu ile buluşturan fuarı, hafta sonu yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, AA muhabirine, bu tür fuarlar sayesinde yazarlar ile okuyucuların bir araya geldiğini söyledi.

Fuarı hafta sonu yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret ettiğini ve Erzurum'da ciddi okur kitlesinin olduğunu belirten Engin, şöyle konuştu:

"Yeni nesil için amaç, kitaplarda gördüğü isimleri burada tanıyıp, rol model edinmek. Bizim öncelediğimiz konu bu. Hafta sonu büyük yoğunluk yaşadık. Fuarı canlı tutan, yazarlar, söyleşiler, sohbetler, imzalar, tanışıklıklar, bir araya gelmeler oluyor. Erzurum öğrenci şehri. Fuarımızın şehre en büyük katkısı yazar ve okur buluşması. Özellikle çocuklarımızı davet ediyoruz. Küçük yaştan itibaren kitaba dokunsunlar, yazarla bir araya gelsinler. Bu fuara üç kişi gelse bile bir kişinin ufkunu açmak yeterli."



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