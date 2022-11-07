Erzurum'da polisler 14 bin 790 kişiye uyuşturucuyla mücadeleyi anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da polisler 14 bin 790 kişiye uyuşturucuyla mücadeleyi anlattı

AA

Erzurum'da polisler 14 bin 790 kişiye uyuşturucuyla mücadeleyi anlattı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da polisler, annelerden başlayarak toplamda 14 bin 790 kişiye uyuşturucuyla mücadeleyi anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, ekim ayında 26 oturumda 1001’i anne ve anne adayı olmak üzere, kamu personeli, sivil toplum örgütleri ve öğrenci velilerinden oluşan toplamda 2 bin 111 kişiye uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirici faaliyette bulundu.

Narkonokta faaliyetleri kapsamında da 24 oturumda 12 bin 679 kişiye ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekim ayında toplamda 50 faaliyette 14 bin 790 kişiye uyuşturucu ile mücadeleyi anlattı.

Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelede yaptıkları bilgilendirici çalışmalarla ilgili video da paylaşıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars-Erzurum arasındaki Taşlı Güney-2 Viyadüğü hizmete açıldı
YEREL HABERLER Kars-Erzurum arasındaki Taşlı Güney-2 Viyadüğü ...
"Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı"nı hafta sonu 60 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER "Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı"nı hafta sonu 60 bin ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Atatürk Üniversitesi Senatosu'ndan 'Togg' teşekkürü
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Senatosu'ndan 'Togg' teşekkürü
Erzurum'da devrilen demir tozu yüklü tırın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Erzurum'da devrilen demir tozu yüklü tırın sürücüsü ...
Annesinin böbreğiyle sağlığına kavuşan genç kızdan "bağış" çağrısı
YEREL HABERLER Annesinin böbreğiyle sağlığına kavuşan genç kızdan ...
(Görüntülü) HALUK SUR: 6,5- 7 MİLYON YAPI STOKUNUN SÜRATLE YENİLENMESİ GEREK
YEREL HABERLER (Görüntülü) HALUK SUR: 6,5- 7 MİLYON YAPI STOKUNUN ...
Haluk Sur: 6,5- 7 milyon yapı stokunun süratle yenilenmesi gerek
YEREL HABERLER Haluk Sur: 6,5- 7 milyon yapı stokunun süratle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.