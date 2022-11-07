Erzurum'da polisler 14 bin 790 kişiye uyuşturucuyla mücadeleyi anlattı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da polisler, annelerden başlayarak toplamda 14 bin 790 kişiye uyuşturucuyla mücadeleyi anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, ekim ayında 26 oturumda 1001’i anne ve anne adayı olmak üzere, kamu personeli, sivil toplum örgütleri ve öğrenci velilerinden oluşan toplamda 2 bin 111 kişiye uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirici faaliyette bulundu.

Narkonokta faaliyetleri kapsamında da 24 oturumda 12 bin 679 kişiye ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekim ayında toplamda 50 faaliyette 14 bin 790 kişiye uyuşturucu ile mücadeleyi anlattı.

Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelede yaptıkları bilgilendirici çalışmalarla ilgili video da paylaşıldı.











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