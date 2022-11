Erzurum'da ihtiyaçlı 180 aileye kış öncesi gıda yardımı yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, İHH İnsani Yardım Derneğince 180 ihtiyaçlı aileye kış ayı öncesi gıda yardımı yapıldı.

Kentte, ihtiyaç sahibi 180 yetim aileyi belirleyen Erzurum İHH ekipleri, kış öncesi bu ailelere hazırladıkları gıda kolilerini teslim etti.

Erzurum İHH Başkanı Ömer Onay, yazılı açıklamasında, çetin kış şartları öncesi 180 yetim aileye gıda kolisi ve et paketi yardımında bulunduklarını belirterek, "Yaptığımız yardımlarla bir nebze de olsa ailelerimizin yükünü hafifletebildiysek ne mutlu bizlere. Her zaman her yerde mazlumun gözünde umut ışığı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.