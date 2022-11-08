Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

"Derdi olan bir insandı"

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Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Levent Gümüşdere, Mehmet Kağan Bingül, Serdar İla

Erzurumspor FK: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Yakup Kırtay (Dk. 111 Yiğit Furkan Türkmen), Fırat Şaşi, Eyüp Oskan (Dk. 90+1 Enes Yiğit), Bergdich, Sefa Akgün, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 79 Haluk Hakan Baydan), Güney Yılmaz (Dk. 79 Yakup Uzunel), Özgür Sert, Rosheuvel (Dk. 63 Muhammed Furkan Özhan), Hüseyin Mevlütoğlu (Dk. 79 Alperen Karaca)

Esenler Erokspor: Bekir Demircan, Volkan Ünlü (Dk. 76 Enes Kayar), Fatih Emir Uzun, Sakıb Aytaç, Cenk Doğan, Zahit Fındık (Dk. 29 Muhammet Harun Genç), Hasan Yurtseven (Dk. 46 Mehmet Aygün), Yavuz Koç (Dk. 76 Muharrem Öner), Serhat Baştan, İdris Furat, Batuhan Yılmaz

Goller: Dk. 21 ve 55 Eyüp Oskan (Erzurumspor FK), Dk. 62 İdris Furat, Dk. 83 Enes Kayar (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 90+5 Haluk Hakan Baydan (Erzurumspor FK), Dk. 118 Cenk Doğan, Dk. 120 Batuhan Yılmaz (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 118 Sakıb Aytaç (Esenler Erokspor)





ERZURUM (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Esenler Erokspor, konuk olduğu Erszurumspor FK'ye penaltılarda 3-1 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.



Erzurumspor FK, karşılaşmaya "Kadına el kalkamaz" yazılı pankart ile çıktı.





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